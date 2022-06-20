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Київщина: за п’ять місяців сталося понад 3 тисячі ДТП, 55 людей загинули

Київщина: за п’ять місяців сталося понад 3 тисячі ДТП, 55 людей загинули

Київ • УНН

 • 142928 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. За п’ять місяців у Київській області сталося 3084 ДТП, внаслідок яких загинуло 55 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Патрульну поліцію України в Telegram.

Цитата

"З 1 січня до 31 травня 2022 року на території Київщини трапились 3084 автопригоди, з них 325 - із потерпілими. Травми отримали 388 громадян, 55 людей загинули" - ідеться в повідомленні.

Деталі

Як зазначили, поширеними причинами ДТП залишаються:

  • порушення правил маневрування - 1161;
  • перевищення безпечної швидкості - 733;
  • недодержання дистанції - 632.

У патрульній поліції закликали дотримуватися правил дорожнього руху.

Нагадаємо 

В Україні під час війни на 30% знизився рівень злочинності і у п'ять разів зменшилася кількість ДТП.

На автодорозі Київ-Чоп у Рівненській області сталася смертельна ДТП. Попередньо встановили, що загинув військовослужбовець, ще одного госпіталізували. 

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