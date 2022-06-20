Київщина: за п’ять місяців сталося понад 3 тисячі ДТП, 55 людей загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. За п’ять місяців у Київській області сталося 3084 ДТП, внаслідок яких загинуло 55 людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Патрульну поліцію України в Telegram.
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"З 1 січня до 31 травня 2022 року на території Київщини трапились 3084 автопригоди, з них 325 - із потерпілими. Травми отримали 388 громадян, 55 людей загинули" - ідеться в повідомленні.
Деталі
Як зазначили, поширеними причинами ДТП залишаються:
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- порушення правил маневрування - 1161;
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- перевищення безпечної швидкості - 733;
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- недодержання дистанції - 632.
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У патрульній поліції закликали дотримуватися правил дорожнього руху.
Нагадаємо
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