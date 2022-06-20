Киевская область: за пять месяцев произошло более 3 тысяч ДТП, 55 человек погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. За пять месяцев в Киевской области произошло 3084 ДТП, в результате которых погибли 55 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Патрульную полицию Украины в Telegram.
Цитата
"С 1 января по 31 мая 2022 года на территории Киевской области произошло 3084 автопроисшествия, из них 325 - с пострадавшими. Травмы получили 388 граждан, 55 человек погибли", - говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, распространенными причинами происшествий остаются:
-
- нарушение правил маневрирования - 1161;
-
- превышение безопасной скорости - 733;
-
- несоблюдение дистанции - 632.
-
В патрульной полиции призвали соблюдать правила дорожного движения.
Напомним
В Украине во время войны на 30% снизился уровень преступности и в 5 раз уменьшилось количество ДТП.
На автодороге Киев-Чоп в Ровенской области произошло смертельное ДТП. Предварительно установлено, что погиб военнослужащий, еще одного госпитализировали.