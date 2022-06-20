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Киевская область: за пять месяцев произошло более 3 тысяч ДТП, 55 человек погибли

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. За пять месяцев в Киевской области произошло 3084 ДТП, в результате которых погибли 55 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Патрульную полицию Украины в Telegram.

Цитата

"С 1 января по 31 мая 2022 года на территории Киевской области произошло 3084 автопроисшествия, из них 325 - с пострадавшими. Травмы получили 388 граждан, 55 человек погибли", - говорится в сообщении.

Детали 

Как отметили, распространенными причинами происшествий остаются:

  • нарушение правил маневрирования - 1161;
  • превышение безопасной скорости - 733;
  • несоблюдение дистанции - 632.

В патрульной полиции призвали соблюдать правила дорожного движения.

Напомним 

В Украине во время войны на 30% снизился уровень преступности и в 5 раз уменьшилось количество ДТП.

На автодороге Киев-Чоп в Ровенской области произошло смертельное ДТП. Предварительно установлено, что погиб военнослужащий, еще одного госпитализировали. 

Украинские Национальные Новости

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Киев

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