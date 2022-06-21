В Одесской области перевернулась маршрутка с людьми, есть травмированные
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Во вторник утром, 21 июня, в Одесской области маршрутка с пассажирами, следовавшая рейсом "Рени – Одесса", перевернулась на бок. В салоне находились 13 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Одесской области.
Детали
Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие произошло около семи утра возле села Николаевка-Новороссийская.
По предварительной информации, во время движения в маршрутном такси под управлением 54-летнего мужчины лопнули два колеса, от чего транспортное средство перевернулось на бок.
Цитата
"В салоне находились 13 пассажиров и водитель. В результате ДТП одна женщина получила перелом ключицы и ребер, еще пять отделались ссадинами. На месте аварии работали сотрудники территориального отдела полиции", - говорится в сообщении.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Напомним
С 1 января по 31 мая 2022 года на территории Киевской области случилось 3084 автопроисшествия, из них 325 – с пострадавшими. Травмы получили 388 граждан, 55 человек погибли.
На автодороге Киев-Чоп в Ровенской области произошло смертельное ДТП, предварительно установлено, что погиб военнослужащий, еще одного госпитализировали.