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В Одесской области перевернулась маршрутка с людьми, есть травмированные

Киев • УНН

 • 264625 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Во вторник утром, 21 июня, в Одесской области маршрутка с пассажирами, следовавшая рейсом "Рени – Одесса", перевернулась на бок. В салоне находились 13 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУНП в Одесской области.

Детали 

Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие произошло около семи утра возле села Николаевка-Новороссийская.
По предварительной информации, во время движения в маршрутном такси под управлением 54-летнего мужчины лопнули два колеса, от чего транспортное средство перевернулось на бок. 

Цитата

"В салоне находились 13 пассажиров и водитель. В результате ДТП одна женщина получила перелом ключицы и ребер, еще пять отделались ссадинами. На месте аварии работали сотрудники территориального отдела полиции", - говорится в сообщении.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло потерпевшему средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним 

С 1 января по 31 мая 2022 года на территории Киевской области случилось 3084 автопроисшествия, из них 325 – с пострадавшими. Травмы получили 388 граждан, 55 человек погибли.

На автодороге Киев-Чоп в Ровенской области произошло смертельное ДТП, предварительно установлено, что погиб военнослужащий, еще одного госпитализировали. 

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