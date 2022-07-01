В столице на пешеходном переходе сбили пенсионера

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Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июля. УНН. Сегодня около 12:00 в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии мужчина получил травмы, сейчас он находится под наблюдением медиков. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Telegram, информирует УНН.

Детали 

По предварительным данным полиции, на улице Сергиенко 61-летний водитель автомобиля Ford совершил наезд на пешехода. В результате ДТП 69-летний мужчина получил травмы. Пострадавший находится в больнице. Для выяснения событий происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу.

Дополнение

Автобус украинского добровольческого медицинского батальона "Госпитальеры" попал в страшное дорожно-транспортное происшествие, столкнувшись с военным КрАЗом. В результате аварии погибла медик с позывным "Австрийка", многие другие врачи, находившиеся в транспортном средстве, получили травмы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около семи утра у села Николаевка-Новороссийская. По предварительной информации, во время движения у маршрутного такси под управлением 54-летнего мужчины лопнули два колеса, от чего транспортное средство перевернулось на бок.

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