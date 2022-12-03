Николаевщина: оккупанты нанесли удары с РСЗО по акватории Очаковской общины
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Российские оккупанты нанесли удары с РСЗО по акватории Очаковской общины. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, передает УНН.
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“Николаевский район: вчера, 2 декабря, с 11:19 враг наносил удары с РСЗВ по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет”, — написал Ким.
По его словам, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
Российская оккупационная армия ночью против 3 декабря нанесла два ракетных удара на территории Запорожской области.
До того же решисты 90 раз обстреляли территорию Никопольского района из “Градов” и тяжелой артиллерии в Днепропетровской области.