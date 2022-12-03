Николаевщина: оккупанты нанесли удары с РСЗО по акватории Очаковской общины

Цитата

“Николаевский район: вчера, 2 декабря, с 11:19 враг наносил удары с РСЗВ по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет”, — написал Ким.

По его словам, в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

Российская оккупационная армия ночью против 3 декабря нанесла два ракетных удара на территории Запорожской области.

До того же решисты 90 раз обстреляли территорию Никопольского района из “Градов” и тяжелой артиллерии в Днепропетровской области.