Миколаївщина: окупанти завдали ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади

Цитата

“Миколаївський район: вчора, 2 грудня, з 11:19 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає”, — написав Кім.

За його словами, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

Російська окупаційна армія вночі проти 3 грудня завдала два ракетні удари на території Запорізької області.

До того ж рашисти 90 разів обстріляли територію Нікопольського району з “Градів” та важкої артилерії у Дніпропетровській області.