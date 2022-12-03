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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 27507 перегляди

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Миколаївщина: окупанти завдали ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади

Миколаївщина: окупанти завдали ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади

Київ • УНН

 • 712261 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Російські окупанти завдали ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім це у Telegram, передає УНН.

Цитата

“Миколаївський район: вчора, 2 грудня, з 11:19 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає”, — написав Кім.

За його словами, у Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

Російська окупаційна армія вночі проти 3 грудня завдала два ракетні удари на території Запорізької області.

До того ж рашисти 90 разів обстріляли територію Нікопольського району з “Градів” та важкої артилерії у Дніпропетровській області.

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