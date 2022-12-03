Вночі рашисти 9 разів ударили на Нікопольщині з “Градів” та важкої артилерії

Деталі

Найбільше дісталося районному центру. У Нікополь прилетіли понад 30 ворожих снарядів — люди неушкоджені.

Понівечені два десятки приватних будинків, господарські споруди, електромережі та газогони. Побито 50 сонячних панелей.

У Червоногригорівській та Марганецькій громадах теж минулося без постраждалих.

Пошкоджені кілька багатоповерхівок, лінія електропередач та газопровід.

Через влучання російського снаряду загорілася газова труба у приватному обійсті. Вогнеборці полум’я уже загасили.

Додамо

Російська окупаційна армія вночі проти 3 грудня завдала два ракетні удари на території Запорізької області.