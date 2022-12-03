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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Вночі рашисти 9 разів ударили на Нікопольщині з “Градів” та важкої артилерії

Вночі рашисти 9 разів ударили на Нікопольщині з “Градів” та важкої артилерії

Київ • УНН

 • 728727 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. У ніч проти 3 грудня російська окупаційна армія 90 разів обстріляла територію Нікопольського району з “Градів” та важкої артилерії.

Про це у своєму Telegram повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, пише УНН.

Деталі

Найбільше дісталося районному центру. У Нікополь прилетіли понад 30 ворожих снарядів — люди неушкоджені.

Понівечені два десятки приватних будинків, господарські споруди, електромережі та газогони. Побито 50 сонячних панелей.

У Червоногригорівській та Марганецькій громадах теж минулося без постраждалих.

Пошкоджені кілька багатоповерхівок, лінія електропередач та газопровід.

Через влучання російського снаряду загорілася газова труба у приватному обійсті. Вогнеборці полум’я уже загасили.

Додамо

Російська окупаційна армія вночі проти 3 грудня завдала два ракетні удари на території Запорізької області.

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