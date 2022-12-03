Вночі рашисти 9 разів ударили на Нікопольщині з “Градів” та важкої артилерії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У ніч проти 3 грудня російська окупаційна армія 90 разів обстріляла територію Нікопольського району з “Градів” та важкої артилерії.
Про це у своєму Telegram повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, пише УНН.
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Найбільше дісталося районному центру. У Нікополь прилетіли понад 30 ворожих снарядів — люди неушкоджені.
Понівечені два десятки приватних будинків, господарські споруди, електромережі та газогони. Побито 50 сонячних панелей.
У Червоногригорівській та Марганецькій громадах теж минулося без постраждалих.
Пошкоджені кілька багатоповерхівок, лінія електропередач та газопровід.
Через влучання російського снаряду загорілася газова труба у приватному обійсті. Вогнеборці полум’я уже загасили.
Додамо
Російська окупаційна армія вночі проти 3 грудня завдала два ракетні удари на території Запорізької області.