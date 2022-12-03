Зруйновані дахи та вибиті шибки: окупанти вночі обстріляли Запорізький район
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Російська окупаційна армія вночі проти 3 грудня завдала два ракетні удари на території Запорізької області.
Про це написав голова місцевої ОВА Олександр Старух у своєму Telegram, передає УНН.
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“Вночі ворог знову завдав удар по мирних територіях нашої області. Внаслідок вибуху двох ракет в одному з населених пунктів Запорізького району, зруйновано дахи і вибито шибки поблизу розташованих будівель”, — написав Старух.
За попередньою інформацією, усі люди цілі.