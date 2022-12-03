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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 49971 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Зруйновані дахи та вибиті шибки: окупанти вночі обстріляли Запорізький район

Зруйновані дахи та вибиті шибки: окупанти вночі обстріляли Запорізький район

Київ • УНН

 • 859321 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Російська окупаційна армія вночі проти 3 грудня завдала два ракетні удари на території Запорізької області.

Про це написав голова місцевої ОВА Олександр Старух у своєму Telegram, передає УНН.

Цитата

“Вночі ворог знову завдав удар по мирних територіях нашої області. Внаслідок вибуху двох ракет в одному з населених пунктів Запорізького району, зруйновано дахи і вибито шибки поблизу розташованих будівель”, — написав Старух.

За попередньою інформацією, усі люди цілі.

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