Разрушены крыши и выбиты стекла: оккупанты ночью обстреляли Запорожский район

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“Ночью враг снова нанес удар по мирным территориям нашей области. В результате взрыва двух ракет в одном из населенных пунктов Запорожского района, разрушены крыши и выбиты стекла вблизи расположенных зданий”, — написал Старух.

По предварительной информации, все люди целы.