Разрушены крыши и выбиты стекла: оккупанты ночью обстреляли Запорожский район
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Российская оккупационная армия ночью против 3 декабря нанесла два ракетных удара на территории Запорожской области.
Об этом написал глава местной ОВА Александр Старух в своем Telegram, передает УНН.
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“Ночью враг снова нанес удар по мирным территориям нашей области. В результате взрыва двух ракет в одном из населенных пунктов Запорожского района, разрушены крыши и выбиты стекла вблизи расположенных зданий”, — написал Старух.
По предварительной информации, все люди целы.