Ночью рашисты 9 раз ударили на Никопольщине из "Градов" и тяжелой артиллерии

Детали

Больше всего досталось районному центру. В Никополь прилетели более 30 вражеских снарядов — люди невредимы.

Изуродованы два десятка частных домов, хозяйственные постройки, электросети и газопроводы. Разбиты 50 солнечных панелей.

В Красногригорьевской и Марганецкой общинах тоже обошлось без пострадавших.

Повреждены несколько многоэтажек, линия электропередач и газопровод.

Из-за попадания российского снаряда загорелась газовая труба в частном подворье. Пожарные пламя уже потушили.

Добавим

Российская оккупационная армия ночью против 3 декабря нанесла два ракетных удара на территории Запорожской области.