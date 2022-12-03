Ночью рашисты 9 раз ударили на Никопольщине из "Градов" и тяжелой артиллерии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В ночь на 3 декабря российская оккупационная армия 90 раз обстреляла территорию Никопольского района из “Градов” и тяжелой артиллерии.
Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, пишет УНН.
Детали
Больше всего досталось районному центру. В Никополь прилетели более 30 вражеских снарядов — люди невредимы.
Изуродованы два десятка частных домов, хозяйственные постройки, электросети и газопроводы. Разбиты 50 солнечных панелей.
В Красногригорьевской и Марганецкой общинах тоже обошлось без пострадавших.
Повреждены несколько многоэтажек, линия электропередач и газопровод.
Из-за попадания российского снаряда загорелась газовая труба в частном подворье. Пожарные пламя уже потушили.
Добавим
Российская оккупационная армия ночью против 3 декабря нанесла два ракетных удара на территории Запорожской области.