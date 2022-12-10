Николаевская область: оккупанты нанесли удары по акватории Очаковской общины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Сегодня, 10 декабря, с 04:00 враг наносил удары с РСЗО по акватории Очаковской общины. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
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Сегодня, 10 декабря, с 04:00 враг наносил удары с РСЗО по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.
В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно, отметил Ким.
По информации воздушного командования “Юг” Воздушных Сил ВС Украины, ночью, 10 декабря, их подразделениями было сбито десять вражеских дронов- камикадзе “Shahed-136/131”: 4 — над Николаевщиной, 4 — над Херсонщиной, 2 — над Одесщиной, напомнил он.
Добавим
Российские войска обстреляли из артиллерии Куцурубскую и Очаковскую общины Николаевской области.