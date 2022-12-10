Николаевская область: оккупанты нанесли удары по акватории Очаковской общины

Детали

Сегодня, 10 декабря, с 04:00 враг наносил удары с РСЗО по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

В г. Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно, отметил Ким.

По информации воздушного командования “Юг” Воздушных Сил ВС Украины, ночью, 10 декабря, их подразделениями было сбито десять вражеских дронов- камикадзе “Shahed-136/131”: 4 — над Николаевщиной, 4 — над Херсонщиной, 2 — над Одесщиной, напомнил он.

Добавим

Российские войска обстреляли из артиллерии Куцурубскую и Очаковскую общины Николаевской области.