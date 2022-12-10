Миколаївщина: окупанти завдали удари по акваторії Очаківської громади
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Сьогодні, 10 грудня, з 04:00 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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Сьогодні, 10 грудня, з 04:00 ворог завдавав ударів з РСЗВ по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.
У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно, зазначив Кім.
За інформацією повітряного командування “Південь” Повітряних Сил ЗС України, вночі, 10 грудня, їх підрозділами було збито десять ворожих дронів-камікадзе “Shahed-136/131”: 4 — над Миколаївщиною, 4 — над Херсонщиною, 2 — над Одещиною, нагадав він.
Додамо
Російські війська обстріляли з артилерії Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області.