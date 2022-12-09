Окупанти "накрили" з артилерії частину Миколаївської області, є руйнування
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Вчора, 8 грудня, російські війська обстріляли з артилерії Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено об’єкти інфраструктури, постраждалих немає. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
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"Вчора, 8 грудня, орієнтовно о 13:12 артилерійського удару зазнав населений пункт Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено об’єкт інфраструктури. Постраждалих немає", – написав Кім.
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Також учора о 13:10, 13:22, 13:45, 15:04 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту та акваторії Очаківської громади. Пошкоджено об’єкт інфраструктури, господарські споруди, автівку, житлові будинки, серед них один багатоповерховий. Постраждалих немає.
У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.
Нагадаємо
8 грудня російські війська спеціально виїхали ближче до лінії фронту і обстріляли Миколаїв без будь-якої військової задачі майже після місяця тиші. Сили оборони вже готують відповідь.