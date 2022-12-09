Оккупанты "накрыли" из артиллерии часть Николаевской области, есть разрушения
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Вчера, 8 декабря, российские войска обстреляли из артиллерии Куцурубскую и Очаковскую громады Николаевской области. В результате вражеской атаки повреждены объекты инфраструктуры, пострадавших нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
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"Вчера, 8 декабря, ориентировочно в 13:12 артиллерийскому удару подвергся населенный пункт Куцурубской громады. В результате чего поврежден объект инфраструктуры. Пострадавших нет", – написал Ким.
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Также вчера в 13:10, 13:22, 13:45, 15:04 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту и акватории Очаковской громады. Поврежден объект инфраструктуры, хозяйственные постройки, автомобиль, жилые дома, среди них один многоэтажный. Пострадавших нет.
В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
8 декабря российские войска специально выехали ближе к линии фронта и обстреляли Николаев без какой-либо военной задачи почти после месяца тишины. Силы обороны уже готовят ответ.