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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 34809 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Стріляли "пальцем у небо": Кім анонсував помсту за удар по Миколаєву

Стріляли "пальцем у небо": Кім анонсував помсту за удар по Миколаєву

Київ • УНН

 • 929403 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Цієї ночі російські війська спеціально виїхали ближче до лінії фронту і обстріляли Миколаїв без будь-якої військової задачі майже після місяця тиші. Сили оборони вже готують відповідь. Про це в Telegram повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.

Цитата

"Терористи знову обстріляли Миколаїв. Не було обстрілу з 11-го числа, майже місяць. З військовими ми переговорили і готуємо пакет контрзаходів, виходячи з того, що вони зробили. А вони спеціально виїхали ближче до лінії фронту, на обстрільну дистанцію, та навмисно обстріляли Миколаїв без будь-якої військової задачі. Це пальцем в небо, по Google-карті, мабуть, стріляли. Тому будемо реагувати відповідно", – повідомив Кім.

Нагадаємо

Цієї ночі російські окупанти обстріляли Миколаїв із зенітно-реактивної системи С-300 – влучили по транспортних підприємствах, постраждалих немає.

Українські Національні Новини

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