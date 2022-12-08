Стріляли "пальцем у небо": Кім анонсував помсту за удар по Миколаєву
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Цієї ночі російські війська спеціально виїхали ближче до лінії фронту і обстріляли Миколаїв без будь-якої військової задачі майже після місяця тиші. Сили оборони вже готують відповідь. Про це в Telegram повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає УНН.
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"Терористи знову обстріляли Миколаїв. Не було обстрілу з 11-го числа, майже місяць. З військовими ми переговорили і готуємо пакет контрзаходів, виходячи з того, що вони зробили. А вони спеціально виїхали ближче до лінії фронту, на обстрільну дистанцію, та навмисно обстріляли Миколаїв без будь-якої військової задачі. Це пальцем в небо, по Google-карті, мабуть, стріляли. Тому будемо реагувати відповідно", – повідомив Кім.
Нагадаємо
Цієї ночі російські окупанти обстріляли Миколаїв із зенітно-реактивної системи С-300 – влучили по транспортних підприємствах, постраждалих немає.