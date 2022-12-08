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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 39545 перегляди

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Удар по транспортній базі: окупанти обстріляли Миколаїв із С-300

Удар по транспортній базі: окупанти обстріляли Миколаїв із С-300

Київ • УНН

 • 811648 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Вночі російські окупанти обстріляли Миколаїв із зенітно-реактивної системи С-300 – влучили  по транспортних підприємствах, постраждалих немає. Про це в Telegram повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує УНН.

Деталі

"Вночі, 7 грудня, близько 23:50 Миколаїв зазнав ворожого ракетного обстрілу, за попередньою інформацією із зенітно-реактивної системи С-300. Влучання зафіксовані по територіях транспортних підприємств, пошкоджень зазнала техніка. Без жертв та постраждалих", – написав Кім.

За даними голови ОВА, в інших районах ситуація така:

Миколаївський район

7 грудня з 12:50 окупанти вели обстріл за межами одного із населених пунктів Куцурубської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Вночі, 8 грудня, з 04:02 ворог завдавав ударів з РСЗВ по портовій території Очаківської громади. Постраждалих також немає.

У Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Нагадаємо

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що цієї ночі російські війська завдали ракетного удару по транспортній базі в Миколаєві. Внаслідок обстрілу спалахнули автобуси.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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