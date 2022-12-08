Окупанти вдарили по транспортній базі Миколаєва - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Російські окупанти сьогодні вночі, 8 грудня, завдали удару по Миколаєву, внаслідок якого спалахнули автобуси на транспортній базі. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко, пише УНН.
Цитата
"Удар по Миколаєву! Окупанти вдарили по транспортній базі. Горіли автобуси. Інформації про жертв немає", - написав він.
Наразі на місці працюють рятувальники.
Доповнення
Окупаційна російська армія напередодні кілька разів атакувала Миколаївський район. Загарбники 7 грудня завдали удару по акваторії Очаківської громади.