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Оккупанты ударили по транспортной базе Николаева - ОП

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Российские оккупанты сегодня ночью, 8 декабря, нанесли удар по Николаеву, в результате которого вспыхнули автобусы на транспортной базе. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, пишет УНН

Цитата 

"Удар по Николаеву! Оккупанты ударили по транспортной базе. Горели автобусы. Информации о жертвах нет", - написал он.

Сейчас на месте работают спасатели.

Дополнение

Оккупационная российская армия накануне несколько раз атаковала Николаевский район. Захватчики 7 декабря нанесли удар по акватории Очаковской громады. 

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