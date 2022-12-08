Оккупанты ударили по транспортной базе Николаева - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Российские оккупанты сегодня ночью, 8 декабря, нанесли удар по Николаеву, в результате которого вспыхнули автобусы на транспортной базе. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, пишет УНН.
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"Удар по Николаеву! Оккупанты ударили по транспортной базе. Горели автобусы. Информации о жертвах нет", - написал он.
Сейчас на месте работают спасатели.
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Оккупационная российская армия накануне несколько раз атаковала Николаевский район. Захватчики 7 декабря нанесли удар по акватории Очаковской громады.