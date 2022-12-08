Оккупанты ударили по транспортной базе Николаева - ОП

Цитата

"Удар по Николаеву! Оккупанты ударили по транспортной базе. Горели автобусы. Информации о жертвах нет", - написал он.

Сейчас на месте работают спасатели.

Дополнение

Оккупационная российская армия накануне несколько раз атаковала Николаевский район. Захватчики 7 декабря нанесли удар по акватории Очаковской громады.