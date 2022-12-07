Миколаївщина: ворог знову обстріляв акваторію Очаківської громади

Цитата



«Вчора, 6 грудня, з 10:46, 13:25 та 15:08 ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає», - повідомив він.



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Також, за його словами, вчора орієнтовно з 16:10 відбувся обстріл за межами одного із населених пунктів Куцурубської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Доповнення

3 грудня ворожих обстрілів зазнав один з населених пунктів Куцурубської громади. Постраждалих немає.