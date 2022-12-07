Миколаївщина: ворог знову обстріляв акваторію Очаківської громади
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Окупаційна російська армія напередодні кілька разів атакувала Миколаївський район. Загарбники завдали удару по акваторії Очаківської громади. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, пише УНН.
Цитата
«Вчора, 6 грудня, з 10:46, 13:25 та 15:08 ворог завдавав ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає», - повідомив він.
Деталі
Також, за його словами, вчора орієнтовно з 16:10 відбувся обстріл за межами одного із населених пунктів Куцурубської громади. Постраждалих та руйнувань немає.
У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.
Доповнення
3 грудня ворожих обстрілів зазнав один з населених пунктів Куцурубської громади. Постраждалих немає.