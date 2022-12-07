Николаевская область: враг снова обстрелял акваторию Очаковской громады

Цитата



«Вчера, 6 декабря, с 10:46, 13:25 и 15:08 враг наносил удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет», - сообщил он.



Детали



Также, по его словам, вчера ориентировочно с 16:10 произошел обстрел за пределами одного из населенных пунктов Куцурубской громады. Пострадавших и разрушений нет.

В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Дополнение

3 декабря вражеским обстрелам подвергся один из населенных пунктов Куцурубской громады. Пострадавших нет.