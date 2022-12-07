Николаевская область: враг снова обстрелял акваторию Очаковской громады
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Оккупационная российская армия накануне несколько раз атаковала Николаевский район. Захватчики нанесли удар по акватории Очаковской громады. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
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«Вчера, 6 декабря, с 10:46, 13:25 и 15:08 враг наносил удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет», - сообщил он.
Детали
Также, по его словам, вчера ориентировочно с 16:10 произошел обстрел за пределами одного из населенных пунктов Куцурубской громады. Пострадавших и разрушений нет.
В городе Николаев, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Дополнение
3 декабря вражеским обстрелам подвергся один из населенных пунктов Куцурубской громады. Пострадавших нет.