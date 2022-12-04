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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Окупанти вночі атакували Миколаївський район: під вогнем опинилась акваторія Очаківської громади

Окупанти вночі атакували Миколаївський район: під вогнем опинилась акваторія Очаківської громади

Київ • УНН

 • 900936 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Окупаційна російська армія вночі атакувала Миколаївський район. Окупанти завдали мінометний обстріл у акваторії Очаківської громади.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА (ОДА) Віталій Кім у Telegram, пише УНН.

Деталі

Миколаївський район: вчора о 14:15 ворожих обстрілів зазнав один з населених пунктів Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Сьогодні вночі, 4 грудня, о 02:40 ворог завдавав мінометний обстріл у акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

У м. Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Додамо

Російська окупаційна армія в ніч проти 4 грудня атакувала Запорізький район. Внаслідок обстрілу були пошкодженні лінії електропередач та вибиті шибки в приватних будинках.

Також вночі постраждав Нікопольський район. Понад 10 разів окупанти обстріляли чотири громади району з “Градів” та важкої артилерії мирні міста та села.

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