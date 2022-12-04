Оккупанты ночью атаковали Николаевский район: под огнем оказалась акватория Очаковской общины
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Оккупационная русская армия ночью атаковала Николаевский район. Оккупанты нанесли минометный обстрел в акватории Очаковской общины.
Об этом сообщил глава Николаевской ОВА (ОДА) Виталий Ким в Telegram, пишет УНН.
Детали
Николаевский район: вчера в 14:15 вражеских обстрелов подвергся один из населенных пунктов Куцурубской общины. Пострадавших нет.
Сегодня ночью, 4 декабря, в 02:40 враг наносил минометный обстрел в акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.
В г. Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Добавим
Российская оккупационная армия в ночь на 4 декабря атаковала Запорожский район. В результате обстрела были повреждены линии электропередач и выбиты стекла в частных домах.
Также ночью пострадал Никопольский район. Более 10 раз оккупанты обстреляли четыре общины района из “Градов” и тяжелой артиллерии мирные города и села.