Пошкодженні лінії електропередач та вибиті шибки в будинках: рашисти вночі атакували Запорізький район
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Російська окупаційна армія в ніч проти 4 грудня атакувала Запорізький район. Внаслідок обстрілу були пошкодженні лінії електропередач та вибиті шибки в приватних будинках.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА (ОДА) Олександр Старух у своєму Telegram, пише УНН.
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“Ворог продовжує ракетні атаки на наші мирні землі. Цієї ночі зафіксовано кілька прильотів в одне з сіл Запорізького району. В результаті вибухів на території приватної забудови вибиті шибки, пошкодженні крівлі приватних житлових будинків, лінії електромереж”, — йдеться у повідомленні.
Від обстрілів здійнялася пожежа, яку ліквідували рятувальники. На щастя, обійшлося без постраждалих.