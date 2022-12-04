Пошкодженні лінії електропередач та вибиті шибки в будинках: рашисти вночі атакували Запорізький район

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“Ворог продовжує ракетні атаки на наші мирні землі. Цієї ночі зафіксовано кілька прильотів в одне з сіл Запорізького району. В результаті вибухів на території приватної забудови вибиті шибки, пошкодженні крівлі приватних житлових будинків, лінії електромереж”, — йдеться у повідомленні.

Від обстрілів здійнялася пожежа, яку ліквідували рятувальники. На щастя, обійшлося без постраждалих.