Поврежденные линии электропередач и выбитые окна в домах: рашисты ночью атаковали Запорожский район

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“Враг продолжает ракетные атаки на наши мирные земли. Этой ночью зафиксировано несколько прилетов в одно из сел Запорожского района. В результате взрывов на территории частной застройки выбиты стекла, повреждены кровли частных жилых домов, линии электросетей”, — говорится в сообщении.

От обстрелов поднялся пожар, который ликвидировали спасатели. На счастье, обошлось без пострадавших.