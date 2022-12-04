Поврежденные линии электропередач и выбитые окна в домах: рашисты ночью атаковали Запорожский район
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Российская оккупационная армия в ночь на 4 декабря атаковала Запорожский район. В результате обстрела были повреждены линии электропередач и выбиты стекла в частных домах.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА (ОГА) Александр Старух в своем Telegram, пишет УНН.
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“Враг продолжает ракетные атаки на наши мирные земли. Этой ночью зафиксировано несколько прилетов в одно из сел Запорожского района. В результате взрывов на территории частной застройки выбиты стекла, повреждены кровли частных жилых домов, линии электросетей”, — говорится в сообщении.
От обстрелов поднялся пожар, который ликвидировали спасатели. На счастье, обошлось без пострадавших.