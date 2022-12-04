Окупанти вночі атакували чотири громади у Нікопольському районі

Деталі

Уразили чотири громади - Нікопольську, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську. Минулося без загиблих та поранених.

У Червоногригорівській громаді побиті 5 приватних будинків, господарські споруди, гаражі та лінії електропередач. У інших громадах обстежують території і з’ясовують деталі атак.

Додамо

Російська окупаційна армія в ніч проти 4 грудня атакувала Запорізький район. Внаслідок обстрілу були пошкодженні лінії електропередач та вибиті шибки в приватних будинках.