Окупанти вночі атакували чотири громади у Нікопольському районі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Російська окупаційна армія в ніч проти 4 грудня понад 10 разів обстріляла Нікопольський район з “Градів” та важкої артилерії мирні міста та села. Під вогнем опинилися 4 громади.
Про це у своєму Telegram повідомив очільник Дніпропетровської ОВА (ОДА) Валентин Резніченко, пише УНН.
Деталі
Уразили чотири громади - Нікопольську, Марганецьку, Червоногригорівську та Покровську. Минулося без загиблих та поранених.
У Червоногригорівській громаді побиті 5 приватних будинків, господарські споруди, гаражі та лінії електропередач. У інших громадах обстежують території і з’ясовують деталі атак.
Додамо
Російська окупаційна армія в ніч проти 4 грудня атакувала Запорізький район. Внаслідок обстрілу були пошкодженні лінії електропередач та вибиті шибки в приватних будинках.