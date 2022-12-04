Оккупанты ночью атаковали четыре общины в Никопольском районе

Детали

Поразили четыре общины – Никопольскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Покровскую. Прошло без погибших и раненых.

В Красногригорьевской общине избиты 5 частных домов, хозяйственные постройки, гаражи и линии электропередач. В других общинах обследуют территории и выясняют детали атак.

Добавим

Российская оккупационная армия в ночь на 4 декабря атаковала Запорожский район. В результате обстрела были повреждены линии электропередач и выбиты стекла в частных домах.