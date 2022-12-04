Оккупанты ночью атаковали четыре общины в Никопольском районе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Российская оккупационная армия в ночь на 4 декабря более 10 раз обстреляла Никопольский район из “Градов” и тяжелой артиллерии мирные города и села. Под огнем оказались 4 общины.
Об этом в своем Telegram сообщил глава Днепропетровской ОВА (ОГА) Валентин Резниченко, пишет УНН.
Детали
Поразили четыре общины – Никопольскую, Марганецкую, Красногригорьевскую и Покровскую. Прошло без погибших и раненых.
В Красногригорьевской общине избиты 5 частных домов, хозяйственные постройки, гаражи и линии электропередач. В других общинах обследуют территории и выясняют детали атак.
Добавим
Российская оккупационная армия в ночь на 4 декабря атаковала Запорожский район. В результате обстрела были повреждены линии электропередач и выбиты стекла в частных домах.