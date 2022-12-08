Удар по транспортной базе: оккупанты обстреляли Николаев из С-300
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Ночью российские оккупанты обстреляли Николаев из зенитно-реактивной системы С-300 – попали по транспортным предприятиям, пострадавших нет. Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует УНН.
Детали
"Ночью, 7 декабря, около 23:50 Николаев подвергся вражескому ракетному обстрелу, по предварительной информации из зенитно-реактивной системы С-300. Попадания зафиксированы по территориям транспортных предприятий, повреждениям подверглась техника. Без жертв и пострадавших", – написал Ким.
По данным Кима, в других районах ситуация такая:
Николаевский район
7 декабря с 12:50 оккупанты вели обстрел за пределами одного из населенных пунктов Куцурубской громады. Пострадавших и разрушений нет.
Ночью, 8 декабря, с 04:02 враг наносил удары с РСЗО по портовой территории Очаковской громады. Пострадавших также нет.
В Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
Напомним
Заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что российские войска нанесли ракетный удар по транспортной базе в Николаеве. В результате обстрела загорелись автобусы.