Стреляли "пальцем в небо": Ким анонсировал месть за удар по Николаеву

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"Террористы снова обстреляли Николаев. Не было обстрела с 11-го числа, почти месяц. С военными мы переговорили и готовим пакет контрмер, исходя из того, что они сделали. А они специально выехали ближе к линии фронта, на обстрельную дистанцию, и намеренно обстреляли Николаев без какой-либо военной задачи. Это пальцем в небо, по Google-карте, видимо, стреляли. Поэтому будем реагировать соответственно", – сообщил Ким.

Напомним

Этой ночью российские оккупанты обстреляли Николаев из зенитно-реактивной системы С-300 – попали по транспортным предприятиям, пострадавших нет.