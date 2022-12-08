Стреляли "пальцем в небо": Ким анонсировал месть за удар по Николаеву
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Этой ночью российские войска специально выехали ближе к линии фронта и обстреляли Николаев без всякой военной задачи почти после месяца тишины. Силы обороны уже готовят ответ. Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает УНН.
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"Террористы снова обстреляли Николаев. Не было обстрела с 11-го числа, почти месяц. С военными мы переговорили и готовим пакет контрмер, исходя из того, что они сделали. А они специально выехали ближе к линии фронта, на обстрельную дистанцию, и намеренно обстреляли Николаев без какой-либо военной задачи. Это пальцем в небо, по Google-карте, видимо, стреляли. Поэтому будем реагировать соответственно", – сообщил Ким.
Напомним
Этой ночью российские оккупанты обстреляли Николаев из зенитно-реактивной системы С-300 – попали по транспортным предприятиям, пострадавших нет.