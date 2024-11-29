МИД Украины раскрыл детали переговоров по снижению мобилизационного возраста до 18 лет

Украина обсуждала с партнерами снижение мобилизационного возраста . Впрочем, в МИД Украины не могут сказать, что эта тема на переговорах становилась предметом разногласий или напряженности. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий, передает УНН.

На вопрос журналиста, какова позиция Украины по снижению мобилизационного возраста до 18 лет, и обсуждался ли этот вопрос с Белым домом и другими западными партнерами, Тихий ответил:

"Я могу подтвердить, что эта тема обсуждается на переговорах. Я могу опровергнуть утверждение, что это точка напряжения или что она обсуждается в критическом или отрицательном ключе. Да, мы обсуждаем эту тему, и я бы сказал, что Украина обычно инициирует это обсуждение на наших переговорах, и мы информируем наших партнеров о динамике и численности мобилизации, которая есть в Украине. А потом мы обсуждаем это с партнерами.

Это часть дискуссии, как и другие темы, такие как предоставление оружия, стратегии, оборона, санкции, сдерживание и некоторые другие темы. Так что это обсуждается наряду с другими темами. Я бы не сказал, что я был или видел, чтобы цена переговоров стала предметом разногласий или напряженности. Так что это я могу опровергнуть.

Сейчас в Украине сложилась ситуация, когда нам не хватает соответствующего количества оружия и техники для оснащения уже мобилизованных людей. Поэтому мы, читая те источники, которые говорят, что Украине нужно больше мобилизоваться и что это вроде как главная проблема, так не считаем".

Он также указал, что уже объявленная помощь, оружие и оборудование должны поступать быстрее.

Напомним

Администрация Байдена призывает Украину изменить мобилизационное законодательство для призыва с 18 лет. По данным AP, это необходимо для быстрого увеличения численности ВСУ.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин, комментируя призывы относительно снижения мобилизационного возраста, указал, что из-за задержек в поставках военной помощи со стороны западных партнеров Украине не хватает оружия для того, чтобы обеспечить уже мобилизованных солдат.