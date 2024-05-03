МИД предостерегает украинцев от посещения мест массового скопления в Тбилиси

Министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам избегать посещения мест массового скопления людей в городе в связи с массовыми акциями протеста в Тбилиси. Об этом сообщает МИД Украины, передает УНН.

Детали

В связи с массовыми акциями протеста, которые продолжаются в Тбилиси, МИД рекомендует гражданам Украины избегать посещения мест массового скопления людей в городе, не участвовать в собраниях, демонстрациях, неукоснительно соблюдать правила пребывания иностранцев в стране, а также учитывать сообщения СМИ и местных органов власти говорится в сообщении ведомства

В МИД подчеркнули, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также в случае "возникновения обстоятельств, которые требуют безотлагательного консульского реагирования, рекомендуем обратиться в Посольство Украины в Грузии".

В Тбилиси возобновились протесты против закона об иноагентах. Правоохранители применили к активистам перцовый газ