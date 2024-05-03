МЗС застерігає українців від відвідування місць масового скупчення у Тбілісі
Київ • УНН
Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України уникати відвідування місць масового скупчення людей та участі в акціях протесту в Тбілісі у зв'язку з триваючими в місті масовими демонстраціями.
Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам уникати відвідування місць масового скупчення людей у місті у зв’язку з масовими акціями протесту у Тбілісі. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.
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У зв'язку з масовими акціями протесту, що тривають у Тбілісі, МЗС рекомендує громадянам України уникати відвідування місць масового скупчення людей у місті, не брати участі в зборах, демонстраціях, неухильно дотримуватися правил перебування іноземців у країні, а також зважати на повідомлення ЗМІ та місцевих органів влади
У МЗС наголосили, що в разі виникнення надзвичайної ситуації, а також у разі "виникнення обставин, які вимагають невідкладного консульського реагування, рекомендуємо звернутися до Посольства України в Грузії".
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