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МИД отреагировал на предложение Италии распространить статью 5 Устава НАТО на Украину

Киев • УНН

 • 19080 просмотра

Украина выясняет детали итальянского предложения о распространении статьи 5 Устава НАТО без предоставления членства. Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий подтвердил контакты с итальянскими партнерами для уточнения конкретики этой инициативы.

МИД отреагировал на предложение Италии распространить статью 5 Устава НАТО на Украину

Украина находится на связи с итальянскими партнерами для того, чтобы выяснить конкретику предложения премьер-министра Джорджии Мелони о распространении статьи 5 Устава НАТО на Украину без предоставления членства. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Мы видели это заявление премьер-министра Италии. Приветствуем это заявление как часть дискуссии о предоставлении Украине долгосрочных гарантий безопасности. Что касается конкретно этого предложения, мы находимся на связи с итальянскими партнерами для того, чтобы выяснить конкретику этого предложения. На данный момент оно прозвучало как общая идея 

- сказал Тихий.

По его словам, Украина хочет понять, что именно имеется в виду более детально, более конкретно под этой беседой.

Контекст

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила распространить статью 5 НАТО на Украину без предоставления стране членства в военном альянсе, шаг, по ее словам, был бы "гарантией стабильной, долгосрочной, эффективной безопасности" по сравнению с направлением войск для обеспечения прекращения огня, предложение, которое она раскритиковала как "самое сложное".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
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