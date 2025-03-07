МИД отреагировал на предложение Италии распространить статью 5 Устава НАТО на Украину
Киев • УНН
Украина выясняет детали итальянского предложения о распространении статьи 5 Устава НАТО без предоставления членства. Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий подтвердил контакты с итальянскими партнерами для уточнения конкретики этой инициативы.
Украина находится на связи с итальянскими партнерами для того, чтобы выяснить конкретику предложения премьер-министра Джорджии Мелони о распространении статьи 5 Устава НАТО на Украину без предоставления членства. Об этом заявил спикер МИД Георгий Тихий на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
Мы видели это заявление премьер-министра Италии. Приветствуем это заявление как часть дискуссии о предоставлении Украине долгосрочных гарантий безопасности. Что касается конкретно этого предложения, мы находимся на связи с итальянскими партнерами для того, чтобы выяснить конкретику этого предложения. На данный момент оно прозвучало как общая идея
По его словам, Украина хочет понять, что именно имеется в виду более детально, более конкретно под этой беседой.
Контекст
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила распространить статью 5 НАТО на Украину без предоставления стране членства в военном альянсе, шаг, по ее словам, был бы "гарантией стабильной, долгосрочной, эффективной безопасности" по сравнению с направлением войск для обеспечения прекращения огня, предложение, которое она раскритиковала как "самое сложное".