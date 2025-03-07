МЗС відреагувало на пропозицію Італії поширити статтю 5 Статуту НАТО на Україну
Київ • УНН
Україна з'ясовує деталі італійської пропозиції про поширення статті 5 Статуту НАТО без надання членства. Речник МЗС Георгій Тихий підтвердив контакти з італійськими партнерами щодо уточнення конкретики цієї ініціативи.
Україна перебуває на зв'язку з італійськими партнерами для того, щоб з'ясувати конкретику пропозиції прем'єр-міністра Джорджії Мелоні про поширення статті 5 Статуту НАТО на Україну без надання членства. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
Ми бачили цю заяву прем'єр-міністерки Італії. Вітаємо цю заяву, як частину дискусії про надання Україні довгострокових безпекових гарантій. Що стосується конкретно цієї пропозиції ми перебуваємо на зв'язку з італійськими партнерами для того, щоб з'ясувати конкретику цієї пропозиції. Станом на зараз вона пролунала, як загальна ідея
За його словами, Україна хоче зрозуміти, що саме мається на увазі більш детально, більш конкретно під цією розмовою.
Контекст
Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонувала поширити статтю 5 НАТО на Україну без надання країні членства в військовому альянсі, крок, за її словами, був би "гарантією стабільної, довгострокової, ефективної безпеки" в порівнянні з направленням військ для забезпечення припинення вогню, пропозицію, яку вона розкритикувала як "найскладнішу".