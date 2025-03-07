МЗС відреагувало на пропозицію Італії поширити статтю 5 Статуту НАТО на Україну

Україна перебуває на зв'язку з італійськими партнерами для того, щоб з'ясувати конкретику пропозиції прем'єр-міністра Джорджії Мелоні про поширення статті 5 Статуту НАТО на Україну без надання членства. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий під час пресконференції, передає кореспондент УНН.

Ми бачили цю заяву прем'єр-міністерки Італії. Вітаємо цю заяву, як частину дискусії про надання Україні довгострокових безпекових гарантій. Що стосується конкретно цієї пропозиції ми перебуваємо на зв'язку з італійськими партнерами для того, щоб з'ясувати конкретику цієї пропозиції. Станом на зараз вона пролунала, як загальна ідея - сказав Тихий.

За його словами, Україна хоче зрозуміти, що саме мається на увазі більш детально, більш конкретно під цією розмовою.

Контекст

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонувала поширити статтю 5 НАТО на Україну без надання країні членства в військовому альянсі, крок, за її словами, був би "гарантією стабільної, довгострокової, ефективної безпеки" в порівнянні з направленням військ для забезпечення припинення вогню, пропозицію, яку вона розкритикувала як "найскладнішу".