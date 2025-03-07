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МИД о переговорах США и рф: мы не вмешиваемся в двусторонние диалоги

Киев • УНН

 • 14259 просмотра

Украина не вмешивается в переговоры между США и рф, но настаивает на принципе "ничего об Украине без Украины". 11 марта состоятся украинско-американские консультации в Саудовской Аравии.

МИД о переговорах США и рф: мы не вмешиваемся в двусторонние диалоги

Украина не вмешивается в переговоры между США и россией, но важно, чтобы никаких решений о Украине не принималось без Украины. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий на пресс-конференции в пятницу, передает корреспондент УНН.

У нас общий принцип такой, что в двусторонние диалоги, двусторонние переговоры мы не вмешиваемся, это их дело. Это дело двух стран, но это очень нас касается. Там не обсуждалось ничего, что касается Украины. Для нас это важно. И мы считаем, что принцип "ничего об Украине без Украины", то есть никаких решений об Украине без Украины, он соблюдается. А то, что касается американо-российского трека, это их двусторонний трек. Мы не будем туда бросать свои комментарии какие-то публично. Мы тоже так же анализируем и видим все сообщения, которые выходят

- сказал Тихий.

Напомним

В феврале россия и США провели переговоры в Саудовской Аравии, продолжались они 4,5 часа, и, по словам представителя российской делегации из Кремля Юрия Ушакова, прошли "неплохо", а отдельные команды переговорщиков россии и США начнут контакты по Украине "в свое время".

11 марта в Саудовской Аравии состоятся двусторонние украинско-американские консультации по стратегическому партнерству.

Павел Башинский

Павел Башинский

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