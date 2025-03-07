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МЗС про переговори США та рф: ми не втручаємося в двосторонні діалоги

Київ • УНН

 • 14262 перегляди

Україна не втручається в переговори між США та РФ, але наполягає на принципі "нічого про Україну без України". 11 березня відбудуться українсько-американські консультації в Саудівській Аравії.

МЗС про переговори США та рф: ми не втручаємося в двосторонні діалоги

Україна не втручається в переговори між США та росією, але важливо, щоб жодних рішень про Україну не ухвалювалося без України. Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий під час пресконференції у п'ятницю, передає кореспондент УНН.

У нас загальний принцип такий, що в двосторонні діалоги, двосторонні переговори ми не втручаємося, це їхня справа. Це справа двох країн, але це дуже нас стосується. Там не обговорювалося нічого, що стосується України. Для нас це важливо. І ми вважаємо, що принцип "нічого про Україну без України", тобто жодних рішень про Україну без України, то він дотримується. А те, що стосується американсько-російського треку, це їхній двосторонній трек. Ми не будемо туди кидати свої коментарі якісь публічно. Ми теж так само аналізуємо і бачимо всі повідомлення, які виходять

- сказав Тихий.

Нагадаємо

У лютому росія та США провели переговори в Саудівській Аравії, тривали вони 4,5 години, і, за словами представника російської делегації з кремля юрія ушакова, відбулися "непогано", а окремі команди переговірників росії та США почнуть контакти щодо України "свого часу".

11 березня в Саудівській Аравії відбудуться двосторонні українсько-американські консультації щодо стратегічного партнерства.

Павло Башинський

Павло Башинський

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