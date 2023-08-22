Microsoft делает новую заявку на разблокировку сделки с Activision Blizzard

Детали

Первоначальную сделку на 69 миллиардов долларов заблокировали регуляторы Великобритании. Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что новое предложение «существенно отличается» и должно быть одобрено.

Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании (CMA) пересмотрит сделку, но отметило: "Это не зеленый свет".

Если предложение будет одобрено, это положит конец 18 месяцам перепитий для Microsoft.

Поскольку в январе прошлого года компания объявила о планах приобрести Activision Blizzard, предлагаемое слияние разделило регуляторов во всем мире, некоторые из которых опасаются, что это может задушить выбор для геймеров, создав монополиста на рынке видеоигр. CMA примет решение по пересмотренному предложению Microsoft до 18 октября - без его одобрения сделка не может состояться во всем мире.

Microsoft надеется, что слияние повысит спрос на игровой бизнес по подписке и привлечет новых пользователей их игровой консоли Xbox, которая является главным конкурентом Playstation в мире.

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Согласно новому предложению, Microsoft согласились передать права на трансляцию игр Activision из облака Ubisoft издателю видеоигр на 15 лет. Исполнительный директор CMA Сара Карделл, сказала, что новое предложение Microsoft «существенно отличается от того, что было предложено ранее».

«Мы внимательно и объективно оценим детали реструктуризированной сделки и ее влияние на конкуренцию, в том числе в свете комментариев третьих сторон. Наша цель не изменилась — любое будущее решение по этому новому соглашению будет гарантировать, что растущий рынок облачных игр будет продолжать получать выгоду от открытой и эффективной конкуренции, стимулирующей инновации и выбор», – сказала она.

Дополнение

В настоящее время компания заявила, что ее первоначальное предложение по Activision одобрено в 40 странах, включая Европейский Союз и Китай. Федеральная торговая комиссия США продолжает пытаться заблокировать сделку в Америке, но суды ее несколько раз отклоняли.

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Однако в апреле CMA заблокировала сделку, предупредив, что это повредит инновациям и выбору для геймеров в быстрорастущем бизнесе облачных игр. Это стало ударом для правительства Великобритании, которое хочет, чтобы страна стала технологическим центром такого типа бизнеса.

Согласно измененным условиям, Microsoft заявила, что Ubisoft будет поставлять контент Activision «всем поставщикам услуг облачных игр, включая саму Microsoft».

Руководитель Activision Бобби Котик отметил, что соглашение было «длиннее, чем ожидалось», но что в новом предложении «ничего существенно не изменится».

«Мы будем продолжать тесно сотрудничать с Microsoft и CMA на протяжении всего оставшегося процесса разбирательства, и мы стремимся помочь Microsoft устранить все последние препятствия как можно скорее», — сказал он.

Microsoft хочет приобрести Activision, чтобы расширить список службы потоковой передачи Xbox Game Pass. Участники платят абонентскую плату за доступ к каталогу игр из облака. Однако такие конкуренты, как Sony, были обеспокоены тем, что Microsoft может помешать доступности основных игр для своего собственного бизнеса PlayStation, сделав их эксклюзивными для своей консоли.

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Modern Warfare 2, последняя часть серии Call of Duty, заработала 1 миллиард долларов за выходные, и более половины всех копий, проданных в Великобритании, были для PlayStation.

Чтобы слияние Microsoft и Activision заработало, его должны одобрить регуляторы Великобритании, США и ЕС.

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