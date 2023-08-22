Microsoft робить нову заявку на розблокування угоди з Activision Blizzard

Деталі

Первісну угоду на 69 мільярдів доларів заблокували регулятори Великобританії. Президент Microsoft Бред Сміт заявив, що нова пропозиція «суттєво відрізняється» і повинна бути схвалена.

Управління з питань конкуренції та ринків Великобританії (CMA) перегляне угоду, але зазначило: "Це не зелене світло".

Якщо пропозиція буде схвалена, це покладе край 18 місяцям перепитій для Microsoft.

Оскільки в січні минулого року компанія оголосила про плани придбати Activision Blizzard, пропоноване злиття розділило регуляторів у всьому світі, деякі з яких побоюються, що це може задушити вибір для геймерів, створивши монополіста на ринці відеоігор. CMA прийме рішення щодо переглянутої пропозиції Microsoft до 18 жовтня - без його схвалення угода не може відбутися в усьому світі.

Microsoft сподівається, що злиття підвищить попит на ігровий бізнес по передплаті та залучить нових користувачів їх ігрової консолі Xbox, яка є головним конкурентом Playstation в світі.

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Згідно з новою пропозицією, Microsoft погодилися передати права на трансляцію ігор Activision із хмари Ubisoft видавцю відеоігор на 15 років. Виконавчий директор CMA Сара Карделл, сказала, що нова пропозиція Microsoft «суттєво відрізняється від того, що було запропоновано раніше».

«Ми уважно та об’єктивно оцінимо деталі реструктуризованої угоди та її вплив на конкуренцію, у тому числі в світлі коментарів третіх сторін. Наша мета не змінилася — будь-яке майбутнє рішення щодо цієї нової угоди гарантуватиме, що зростаючий ринок хмарних ігор продовжуватиме отримувати вигоду від відкритої та ефективної конкуренції, що стимулює інновації та вибір», – сказала вона.

Доповнення

Наразі компанія заявила, що її початкову пропозицію щодо Activision схвалено в 40 країнах, включаючи Європейський Союз і Китай. Федеральна торгова комісія США продовжує намагатися заблокувати угоду в Америці, але суди її кілька разів відхиляли.

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Однак у квітні CMA заблокувала угоду, попередивши, що це зашкодить інноваціям і вибору для геймерів у швидкозростаючому бізнесі хмарних ігор. Це стало ударом для уряду Великобританії, який хоче, щоб країна стала технологічним центром такого типу бізнесу.

Згідно зі зміненими умовами, Microsoft заявила, що Ubisoft постачатиме вміст Activision «усім постачальникам послуг хмарних ігор, включаючи саму Microsoft».

Керівник Activision Боббі Котік зазначив, що угода була «довшою, ніж очікувалося», але що у новій пропозиції «нічого суттєво не зміниться».

«Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з Microsoft і CMA впродовж усього процесу розгляду, що залишився, і ми прагнемо допомогти Microsoft усунути всі останні перешкоди якомога швидше», — сказав він.

Microsoft хоче придбати Activision, щоб розширити список служби потокової передачі Xbox Game Pass. Учасники сплачують абонентську плату за доступ до каталогу ігор із хмари. Однак такі конкуренти, як Sony, були стурбовані тим, що Microsoft може завадити доступності основних ігор для свого власного бізнесу PlayStation, зробивши їх ексклюзивними для своєї консолі.

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Modern Warfare 2, остання частина серії Call of Duty, заробила 1 мільярд доларів за вихідні, і більше половини всіх копій, проданих у Великобританії, були для PlayStation.

Щоб злиття Microsoft і Activision запрацювало, його мають схвалити регулятори Великобританії, США та ЄС.

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