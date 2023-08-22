Microsoft робить нову заявку на розблокування угоди з Activision Blizzard

ukru
29 березня, 17:57 • 272526 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 362696 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 301473 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 336549 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 301514 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220292 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204975 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164555 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 535717 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175513 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1.9 м/с
89 %
744 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 79700 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 83721 перегляди
У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

30 березня, 15:35 • 51129 перегляди
Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня, 16:17 • 53723 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 56721 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 392880 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 535717 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569205 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566239 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466098 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205244 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 362697 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175275 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166177 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137080 перегляди
Актуальне
Microsoft робить нову заявку на розблокування угоди з Activision Blizzard

Microsoft робить нову заявку на розблокування угоди з Activision Blizzard

Київ • УНН

 • 664035 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Корпорація Microsoft зробила нову заявку на купівлю Activision Blizzard, розробника Call of Duty, що може стати фінальним кроком для укладання найдорожчої угоди в ігровій індустрії, пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Первісну угоду на 69 мільярдів доларів заблокували регулятори Великобританії. Президент Microsoft Бред Сміт заявив, що нова пропозиція «суттєво відрізняється» і повинна бути схвалена.

Управління з питань конкуренції та ринків Великобританії (CMA) перегляне угоду, але зазначило: "Це не зелене світло".

Якщо пропозиція буде схвалена, це покладе край 18 місяцям перепитій для Microsoft.

Оскільки в січні минулого року компанія оголосила про плани придбати Activision Blizzard, пропоноване злиття розділило регуляторів у всьому світі, деякі з яких побоюються, що це може задушити вибір для геймерів, створивши монополіста на ринці відеоігор. CMA прийме рішення щодо переглянутої пропозиції Microsoft до 18 жовтня - без його схвалення угода не може відбутися в усьому світі.

Microsoft сподівається, що злиття підвищить попит на ігровий бізнес по передплаті та залучить нових користувачів їх ігрової консолі Xbox, яка є головним конкурентом Playstation в світі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дедлайн злиття Microsoft та Activision перенесли на осінь

Згідно з новою пропозицією, Microsoft погодилися передати права на трансляцію ігор Activision із хмари Ubisoft видавцю відеоігор на 15 років. Виконавчий директор CMA Сара Карделл, сказала, що нова пропозиція Microsoft «суттєво відрізняється від того, що було запропоновано раніше».

«Ми уважно та об’єктивно оцінимо деталі реструктуризованої угоди та її вплив на конкуренцію, у тому числі в світлі коментарів третіх сторін. Наша мета не змінилася — будь-яке майбутнє рішення щодо цієї нової угоди гарантуватиме, що зростаючий ринок хмарних ігор продовжуватиме отримувати вигоду від відкритої та ефективної конкуренції, що стимулює інновації та вибір», – сказала вона.

Доповнення

Наразі компанія заявила, що її початкову пропозицію щодо Activision схвалено в 40 країнах, включаючи Європейський Союз і Китай. Федеральна торгова комісія США продовжує намагатися заблокувати угоду в Америці, але суди її кілька разів відхиляли.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Американський регулятор просить суд США заблокувати угоду Microsoft з придбання Activision Blizzard

Однак у квітні CMA заблокувала угоду, попередивши, що це зашкодить інноваціям і вибору для геймерів у швидкозростаючому бізнесі хмарних ігор. Це стало ударом для уряду Великобританії, який хоче, щоб країна стала технологічним центром такого типу бізнесу.

Згідно зі зміненими умовами, Microsoft заявила, що Ubisoft постачатиме вміст Activision «усім постачальникам послуг хмарних ігор, включаючи саму Microsoft».

Керівник Activision Боббі Котік зазначив, що угода була «довшою, ніж очікувалося», але що у новій пропозиції «нічого суттєво не зміниться».

«Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з Microsoft і CMA впродовж усього процесу розгляду, що залишився, і ми прагнемо допомогти Microsoft усунути всі останні перешкоди якомога швидше», — сказав він.

Microsoft хоче придбати Activision, щоб розширити список служби потокової передачі Xbox Game Pass. Учасники сплачують абонентську плату за доступ до каталогу ігор із хмари. Однак такі конкуренти, як Sony, були стурбовані тим, що Microsoft може завадити доступності основних ігор для свого власного бізнесу PlayStation, зробивши їх ексклюзивними для своєї консолі. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Microsoft і PlayStation досягли угоди, за якою Call of Duty залишиться на консолях Sony

Modern Warfare 2, остання частина серії Call of Duty, заробила 1 мільярд доларів за вихідні, і більше половини всіх копій, проданих у Великобританії, були для PlayStation.

Щоб злиття Microsoft і Activision запрацювало, його мають схвалити регулятори Великобританії, США та ЄС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Польська студія, що створила гру про Відьмака та підтримує Україну, стала найбільшим видавцем Європи і коштує 3,5 млрд доларів - Forbes

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Tesla
$263.83
Brent
$72.87
Bitcoin
$82,375.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,123.39
Ethereum
$1,808.04