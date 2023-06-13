Американський регулятор просить суд США заблокувати угоду Microsoft з придбання Activision Blizzard

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 13361 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 42905 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 38799 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 44065 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 112934 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 179608 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 195572 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 143980 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137795 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87884 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
4м/с
32%
Популярнi новини

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 30394 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 34489 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 37871 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 30015 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 24435 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 24739 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 42895 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 195569 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 248092 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 395281 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила сольно на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 36 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 96 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 18948 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 23854 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 39918 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Американський регулятор просить суд США заблокувати угоду Microsoft з придбання Activision Blizzard

Київ • УНН

 • 1303266 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Федеральна торгова комісія США (FTC) звернулася до федерального суду з проханням не дозволити американській корпорації Microsoft завершити угоду з придбання відеоігрового холдингу Activision Blizzard вартістю 75 мільярдів доларів, що створює тиск на найбільшу угоду в ігровій індустрії. Про це пише УНН, посилаючись на Financial Times.

Американський регулятор просить суд США заблокувати угоду Microsoft з придбання Activision Blizzard

Цитата

"Запропоноване придбання продовжить схему Microsoft щодо контролю над цінним ігровим контентом. Контролюючи вміст Activision, Microsoft матиме можливість і збільшить стимул приховувати або погіршувати вміст Activision таким чином, щоб суттєво зменшити конкуренцію, включаючи конкуренцію за якість продукції, ціну та інновації", - йдеться в заяві FTC.

Деталі

У 2022 році антимонопольний орган США подав до суду, щоб заблокувати транзакцію через власне судове провадження, яке має розпочатися в серпні цього року. Але в понеділок, 12 червня, компанія подала окремий запит до федерального суду Каліфорнії, щоб не дати Microsoft закрити угоду до того, як буде винесено рішення. FTC попросила суд ухвалити рішення щодо її запиту про тимчасовий обмежувальний наказ до четверга.

Виконавчий директор Activision, яка створює блокбастерну серію ігор Call of Duty, Боббі Котік в електронному листі співробітникам повідомив: "Це приємне оновлення, яке прискорює судовий процес. Тепер у нас буде можливість швидше представити факти про наше злиття".

Видання нагадує, що раніше в інтерв’ю Financial Times Котік поскаржився, що "ідеологи, які вірять, що велике - це погано", захоплюють органи з питань конкуренції. За його словами, Activision "була здивована" рішенням Федеральної торгової комісії подати в суд на припинення угоди в грудні, оскільки, як він уточнив, "ніхто не очікував, що ідеологія стане на шляху можливості".

Перед поданням до суду віце-голова та президент Microsoft Бред Сміт заявив: "Ми раді можливості представити нашу справу у федеральному суді. Ми віримо, що прискорення судового процесу в США зрештою принесе більше вибору та конкуренції на ринку".

Зазначається, що рішення регулятора проти угоди Microsoft розглядається як один із найгучніших викликів, висунутих адміністрацією американського президента Джо Байдена. Він призначив групу прогресивних антимонопольних чиновників, які прагнуть боротися з тим, що вони вважають антиконкурентною поведінкою в економіці США. Серед них і голова FTC Ліна Хан.

У квітні Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії ухвалило рішення про блокування угоди, поставивши придбання під серйозну загрозу. Вони стверджували, що Microsoft може зробити ігри Activision ексклюзивними для свого власного хмарного ігрового сервісу.

Нагадаємо

У квітні Microsoft отримала схвалення антимонопольного законодавства ЄС на поглинання Activision за 69 мільярдів доларів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,760.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.86
Золото
$3,242.76
Ethereum
$1,639.31