Американський регулятор просить суд США заблокувати угоду Microsoft з придбання Activision Blizzard

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"Запропоноване придбання продовжить схему Microsoft щодо контролю над цінним ігровим контентом. Контролюючи вміст Activision, Microsoft матиме можливість і збільшить стимул приховувати або погіршувати вміст Activision таким чином, щоб суттєво зменшити конкуренцію, включаючи конкуренцію за якість продукції, ціну та інновації", - йдеться в заяві FTC.

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У 2022 році антимонопольний орган США подав до суду, щоб заблокувати транзакцію через власне судове провадження, яке має розпочатися в серпні цього року. Але в понеділок, 12 червня, компанія подала окремий запит до федерального суду Каліфорнії, щоб не дати Microsoft закрити угоду до того, як буде винесено рішення. FTC попросила суд ухвалити рішення щодо її запиту про тимчасовий обмежувальний наказ до четверга.

Виконавчий директор Activision, яка створює блокбастерну серію ігор Call of Duty, Боббі Котік в електронному листі співробітникам повідомив: "Це приємне оновлення, яке прискорює судовий процес. Тепер у нас буде можливість швидше представити факти про наше злиття".

Видання нагадує, що раніше в інтерв’ю Financial Times Котік поскаржився, що "ідеологи, які вірять, що велике - це погано", захоплюють органи з питань конкуренції. За його словами, Activision "була здивована" рішенням Федеральної торгової комісії подати в суд на припинення угоди в грудні, оскільки, як він уточнив, "ніхто не очікував, що ідеологія стане на шляху можливості".

Перед поданням до суду віце-голова та президент Microsoft Бред Сміт заявив: "Ми раді можливості представити нашу справу у федеральному суді. Ми віримо, що прискорення судового процесу в США зрештою принесе більше вибору та конкуренції на ринку".

Зазначається, що рішення регулятора проти угоди Microsoft розглядається як один із найгучніших викликів, висунутих адміністрацією американського президента Джо Байдена. Він призначив групу прогресивних антимонопольних чиновників, які прагнуть боротися з тим, що вони вважають антиконкурентною поведінкою в економіці США. Серед них і голова FTC Ліна Хан.

У квітні Управління з питань конкуренції та ринків Великої Британії ухвалило рішення про блокування угоди, поставивши придбання під серйозну загрозу. Вони стверджували, що Microsoft може зробити ігри Activision ексклюзивними для свого власного хмарного ігрового сервісу.

Нагадаємо

У квітні Microsoft отримала схвалення антимонопольного законодавства ЄС на поглинання Activision за 69 мільярдів доларів.