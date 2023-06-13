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Американский регулятор просит суд США заблокировать сделку Microsoft по приобретению Activision Blizzard

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июня. УНН. Федеральная торговая комиссия США (FTC) обратилась в федеральный суд с просьбой не позволить американской корпорации Microsoft завершить сделку по приобретению видеоигрового холдинга Activision Blizzard стоимостью 75 миллиардов долларов, что создает давление на крупнейшую сделку в игровой индустрии. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Financial Times.

Американский регулятор просит суд США заблокировать сделку Microsoft по приобретению Activision Blizzard

Цитата

"Предлагаемое приобретение продолжит схему Microsoft по контролю над ценным игровым контентом. Контролируя контент Activision, Microsoft будет иметь возможность и увеличит стимул скрывать или ухудшать контент Activision таким образом, чтобы существенно уменьшить конкуренцию, включая конкуренцию за качество продукции, цену и инновации", - говорится в заявлении FTC.

Детали

В 2022 году антимонопольный орган США подал в суд, чтобы заблокировать транзакцию через собственное судебное производство, которое должно начаться в августе этого года. Но в понедельник, 12 июня, компания подала отдельный запрос в федеральный суд Калифорнии, чтобы не дать Microsoft закрыть сделку до того, как будет вынесено решение. FTC попросила суд принять решение по ее запросу о временном ограничительном приказе до четверга.

Исполнительный директор Activision, которая создает блокбастерную серию игр Call of Duty, Бобби Котик в электронном письме сотрудникам сообщил: "Это приятное обновление, которое ускоряет судебный процесс. Теперь у нас будет возможность быстрее представить факты о нашем слиянии".

Издание напоминает, что ранее в интервью Financial Times Котик пожаловался, что "идеологи, которые верят, что большое - это плохо", захватывают органы по вопросам конкуренции. По его словам, Activision "была удивлена" решением Федеральной торговой комиссии подать в суд на прекращение сделки в декабре, поскольку, как он уточнил, "никто не ожидал, что идеология станет на пути возможности".

Перед подачей в суд вице-председатель и президент Microsoft Брэд Смит заявил: "Мы рады возможности представить наше дело в федеральном суде. Мы верим, что ускорение судебного процесса в США в конечном итоге принесет больше выбора и конкуренции на рынке".

Отмечается, что решение регулятора против сделки Microsoft рассматривается как один из самых громких вызовов, выдвинутых администрацией американского президента Джо Байдена. Он назначил группу прогрессивных антимонопольных чиновников, которые стремятся бороться с тем, что они считают антиконкурентным поведением в экономике США. Среди них и председатель FTC Лина Хан.

В апреле Управление по вопросам конкуренции и рынков Великобритании приняло решение о блокировании сделки, поставив приобретение под серьезную угрозу. Они утверждали, что Microsoft может сделать игры Activision эксклюзивными для своего собственного облачного игрового сервиса.

Напомним,

В апреле Microsoft получила одобрение антимонопольного законодательства ЕС на поглощение Activision за 69 миллиардов долларов.

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