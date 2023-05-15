Microsoft отримала схвалення антимонопольного законодавства ЄС на угоду з Activision після вето Великої Британії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Microsoft отримала схвалення антимонопольного законодавства ЄС на поглинання Activision за 69 мільярдів доларів, що може спонукати китайські та корейські регулюючі органи наслідувати їхній приклад, попри накладене Великою Британією вето на угоду, зазначає Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Глава антимонопольного законодавства ЄС Маргрет Вестагер у понеділок назвала угоду як таку, що «підтримує конкуренцію» і що вона «запустить» ринок потокової передачі, що становить від 1% до 3% усього ігрового ринку.
Вестагер сказала, що різниця у висновках між регулюючими органами ЄС та Великої Британії пов'язана з тим, наскільки швидко ринок хмарних ігор розвиватиметься у майбутньому.
«Ми погоджуємося з тим, що ринок хмарного мовлення є перспективним ринком. Ми можемо не погодитися зі швидкістю, з якою він розвиватиметься», — сказав Вестагер, додавши, що в ЄС прогнозується триваліший період розвитку хмарних ігор, ніж у Великій Британії.
Софтверного гіганта США все ще чекає битва за укладання угоди. Він має час до 24 травня, щоб оскаржити рішення Британського управління з конкуренції та ринків (CMA) заблокувати його. Остаточне рішення може тривати місяці. Справа Федеральної торгової комісії США проти угоди також перебуває на розгляді в агентстві.
Управління конкуренції та ринків Великої Британії заявило, що підтримує своє право вето. Microsoft подасть апеляцію до Апеляційного суду з питань конкуренції, і очікується, що рішення триватиме кілька місяців.
Іншою великою перешкодою, що залишається, є Федеральна торгова комісія США, яка намагається заблокувати його. Японія схвалила поглинання у березні.
Доповнення
В останні місяці Microsoft підписала такі угоди з Nvidia, Nintendo, українською Boosteroid та японською Ubitus, щоб перенести Call of Duty від Activision на їхні ігрові платформи, якщо угода відбудеться.