Microsoft получила одобрение антимонопольного законодательства ЕС на сделку с Activision после вето Великобритании
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Microsoft получила одобрение антимонопольного законодательства ЕС на поглощение Activision за 69 миллиардов долларов, что может побудить китайские и корейские регулирующие органы последовать их примеру, несмотря на наложенное Великобританией вето на сделку, отмечает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Глава антимонопольного законодательства ЕС Маргрет Вестагер в понедельник назвала сделку как «поддерживающую конкуренцию» и что она «запустит» рынок потоковой передачи, составляющий от 1% до 3% всего игрового рынка.
Вестагер сказала, что разница в выводах между регулирующими органами ЕС и Великобритании связана с тем, насколько быстро рынок облачных игр будет развиваться в будущем.
«Мы согласны с тем, что рынок облачного вещания является перспективным рынком. Мы можем не согласиться со скоростью, с которой он будет развиваться», — сказал Вестагер, добавив, что в ЕС прогнозируется более длительный период развития облачных игр, чем в Великобритании.
Софтверного гиганта США все еще ждет битва за заключение сделки. У него есть время до 24 мая, чтобы обжаловать решение Британского управления по конкуренции и рынкам (CMA) заблокировать его. Окончательное решение может занять месяцы. Дело Федеральной торговой комиссии США против сделки также находится на рассмотрении в агентстве.
Управление конкуренции и рынков Великобритании заявило, что поддерживает свое право вето. Microsoft подаст апелляцию в Апелляционный суд по вопросам конкуренции, и ожидается, что решение займет несколько месяцев.
Другим большим препятствием остается Федеральная торговая комиссия США, которая пытается заблокировать его. Япония одобрила поглощение в марте.
Дополнение
В последние месяцы Microsoft подписала такие соглашения с Nvidia, Nintendo, украинской Boosteroid и японской Ubitus, чтобы перенести Call of Duty от Activision на их игровые платформы, если сделка состоится.