Microsoft получила одобрение антимонопольного законодательства ЕС на сделку с Activision после вето Великобритании

ukru
13 марта, 19:26 • 52049 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 106530 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 108670 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 108743 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 102266 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 96899 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 110696 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131563 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 171762 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 202838 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

13 марта, 17:25 • 45678 просмотра
Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

Трамп о Гренландии: думаю, что ее аннексия произойдет

13 марта, 17:32 • 40732 просмотра
Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

Ресурсное соглашение с Украиной у нас будет - Трамп

13 марта, 18:05 • 27538 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

13 марта, 18:27 • 49641 просмотра
Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

Оккупанты атаковали Харьков "шахедом", на город еще идут беспилотники - мэр

13 марта, 18:44 • 29493 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 171763 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 202839 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 144426 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 150909 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 187388 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 66681 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 103856 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 120848 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 156518 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 163373 просмотра
Актуальное
Microsoft получила одобрение антимонопольного законодательства ЕС на сделку с Activision после вето Великобритании

Microsoft получила одобрение антимонопольного законодательства ЕС на сделку с Activision после вето Великобритании

Киев • УНН

 • 1181048 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Microsoft получила одобрение антимонопольного законодательства ЕС на поглощение Activision за 69 миллиардов долларов, что может побудить китайские и корейские регулирующие органы последовать их примеру, несмотря на наложенное Великобританией вето на сделку, отмечает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Глава антимонопольного законодательства ЕС Маргрет Вестагер в понедельник назвала сделку как «поддерживающую конкуренцию» и что она «запустит» рынок потоковой передачи, составляющий от 1% до 3% всего игрового рынка.

Вестагер сказала, что разница в выводах между регулирующими органами ЕС и Великобритании связана с тем, насколько быстро рынок облачных игр будет развиваться в будущем.

«Мы согласны с тем, что рынок облачного вещания является перспективным рынком. Мы можем не согласиться со скоростью, с которой он будет развиваться», — сказал Вестагер, добавив, что в ЕС прогнозируется более длительный период развития облачных игр, чем в Великобритании.

Софтверного гиганта США все еще ждет битва за заключение сделки. У него есть время до 24 мая, чтобы обжаловать решение Британского управления по конкуренции и рынкам (CMA) заблокировать его. Окончательное решение может занять месяцы. Дело Федеральной торговой комиссии США против сделки также находится на рассмотрении в агентстве.

Управление конкуренции и рынков Великобритании заявило, что поддерживает свое право вето. Microsoft подаст апелляцию в Апелляционный суд по вопросам конкуренции, и ожидается, что решение займет несколько месяцев.

Другим большим препятствием остается Федеральная торговая комиссия США, которая пытается заблокировать его. Япония одобрила поглощение в марте.

Дополнение

В последние месяцы Microsoft подписала такие соглашения с Nvidia, Nintendo, украинской Boosteroid и японской Ubitus, чтобы перенести Call of Duty от Activision на их игровые платформы, если сделка состоится.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Технологии

Обратиться по вопросам размещения рекламы