Microsoft планирует объединить "лучшее из Xbox и Windows" для портативных устройств - СМИ

Microsoft планирует объединить возможности Xbox и Windows для портативных устройств, заявил вице-президент Microsoft Джейсон Рональд в комментарии The Verge, пишет УНН.

Детали

«Руководитель Xbox Фил Спенсер несколько месяцев намекал на портативный ПК Xbox, но как насчет портативных игровых ПК на базе Windows? Джейсон Рональд, вице-президент Microsoft по Next Generation, рассказал The Verge, что в течение этого календарного года следует ожидать изменений игрового опыта на портативных устройствах Windows», - пишет издание.

Рональд, как указано, намекнул, что Microsoft планирует перенести опыт Xbox на ПК на базе Windows, а не наоборот.

«Мы уже давно занимаемся инновациями в сфере консолей, и поскольку мы сотрудничаем по всей отрасли, все дело в том, как перенести эти инновации, которые мы инкубировали и разработали в сфере консолей, на ПК и в сферу портативных игр», - сказал Рональд.

Он, как отмечается, подтвердил, что «Microsoft рассматривает возможность объединения возможностей Xbox и Windows - и что мы должны увидеть изменения уже в этом году, а не ждать портативную консоль Xbox, которая может появиться через несколько лет».

«Я сказал бы, что это объединение лучшего из Xbox и Windows, потому что мы потратили последние 20 лет на создание операционной системы мирового класса, но она действительно привязана к консоли, - отметил Рональд. - Мы действительно сосредоточены на том, как перенести эти возможности как для игроков, так и для разработчиков в более широкую экосистему Windows».

«Я думаю, что в этом году у нас будет гораздо больше, чем поделиться», - указал Рональд.

«То, как Microsoft подойдет к этому слиянию Xbox и Windows, будет иметь ключевое значение, но не похоже, что компания внезапно собирается перенести специальную операционную систему Xbox на Windows. Скорее, Microsoft хочет сделать Windows лучше для игр с Xbox поверх, чтобы скрыть надоедливый рабочий стол, уведомления и наследие Windows», - пишет издание.

«Я думаю, в конце концов наша цель - сделать Windows замечательной для игр на любом устройстве», - отметил Рональд.

Рональд заявил, что цель - поставить опыт Xbox в центр - «а не рабочий стол Windows, который у вас есть сегодня».

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