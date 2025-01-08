Microsoft планує об'єднати "краще з Xbox і Windows" для портативних пристроїв - ЗМІ

Microsoft планує об'єднати можливості Xbox і Windows для портативних пристроїв, заявив віцепрезидент Microsoft Джейсон Рональд у коментарі The Verge, пише УНН.

Деталі

"Керівник Xbox Філ Спенсер кілька місяців натякав на портативний ПК Xbox, але як щодо портативних ігрових ПК на базі Windows? Джейсон Рональд, віцепрезидент Microsoft з Next Generation, розповів The Verge, що протягом цього календарного року слід очікувати змін ігрового досвіду на портативних пристроях Windows", - пише видання.

Рональд, як вказано, натякнув, що Microsoft планує перенести досвід Xbox на ПК на базі Windows, а не навпаки.

"Ми вже давно займаємося інноваціями у сфері консолей, і оскільки ми співпрацюємо по всій галузі, вся річ у тому, як перенести ці інновації, які ми інкубували та розробили у сфері консолей, на ПК та у сферу портативних ігор", - сказав Рональд.

Він, як зазначається, підтвердив, що "Microsoft розглядає можливість об'єднання можливостей Xbox і Windows - і що ми повинні побачити зміни вже цього року, а не чекати на портативну консоль Xbox, яка може з'явитися через кілька років".

"Я сказав би, що це об'єднання кращого з Xbox і Windows, тому що ми витратили останні 20 років на створення операційної системи світового класу, але вона дійсно прив'язана до консолі, - зазначив Рональд. - Ми дійсно зосереджені на тому, як перенести ці можливості як для гравців, так і для розробників у ширшу екосистему Windows".

"Я думаю, що цього року ми матимемо набагато більше, чим поділитися", - вказав Рональд.

"Те, як Microsoft підійде до цього злиття Xbox і Windows, матиме ключове значення, але не схоже, що компанія раптово збирається перенести спеціальну операційну систему Xbox на Windows. Швидше, Microsoft хоче зробити Windows краще для ігор з Xbox поверх, щоб приховати докучливий робочий стіл, сповіщення та спадщину Windows", - пише видання.

"Я думаю, зрештою наша мета - зробити Windows чудовою для ігор на будь-якому пристрої", - зазначив Рональд.

Рональд заявив, що мета - поставити досвід Xbox у центр - "а не робочий стіл Windows, який у вас є сьогодні".

Microsoft інтегрує GeForce Now від Nvidia на свої сторінки ігор для Xbox - ЗМІ