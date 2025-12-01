"Мы здесь, потому что знаем, если мы опустим руки, хаос победит": Генпрокурор Кравченко отметил работу прокуроров

$42.270.07
48.890.02
ukenru
Эксклюзив
07:43 • 2982 просмотра
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
07:28 • 3508 просмотра
Послевоенные границы доминировали в переговорах между США и Украиной, Зеленский хотел обсудить вопрос территорий с Трампом - Axios
06:00 • 12385 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря
30 ноября, 18:02 • 30931 просмотра
Делегации США и Украины обсуждают график выборов и обмен территориями - WSJ
30 ноября, 15:17 • 44176 просмотра
Украинская делегация прибыла на место переговоров в МайамиVideo
30 ноября, 11:44 • 39351 просмотра
Оксана Маркарова стала советником президента по вопросам восстановления и инвестиций
30 ноября, 10:20 • 40600 просмотра
Украина вводит синхронные с США санкции против российской энергетики, под ударом "Лукойл" и "Роснефть" – Зеленский
30 ноября, 07:27 • 38012 просмотра
ПВО Украины перехватила большинство БПЛА во время ночной атаки: уничтожено и подавлено 104 вражеских дронаPhoto
29 ноября, 18:27 • 36265 просмотра
Жду от делегации в США результатов, у них есть необходимые директивы - ЗеленскийVideo
29 ноября, 17:13 • 42865 просмотра
30 ноября в Украине будут действовать отключения и ограничения электроэнергии: опубликованы графики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
1.8м/с
89%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Никаких дедлайнов ни для одной из сторон: Трамп прокомментировал переговоры по «мирному соглашению»30 ноября, 22:55 • 11563 просмотра
Президент Польши отказался от встречи с Орбаном: появилась реакция МИД УкраиныPhoto30 ноября, 23:58 • 15367 просмотра
Украинские воины сорвали попытку россиян поднять "триколор" над зданием в ВолчанскеVideo1 декабря, 02:12 • 11595 просмотра
Переговоры во Флориде: вопрос гарантий безопасности для Киева остался нерешенным - WSJ02:45 • 18771 просмотра
НАТО рассматривает возможность превентивного удара по россии - Financial Times03:12 • 5398 просмотра
публикации
Кармическое Полнолуние, меняющее курс: астропрогноз 1-7 декабря
Эксклюзив
07:43 • 2972 просмотра
«УЗ-3000», бронирование работников, обновленные правила финансового мониторинга: чего ожидать украинцам с декабря06:00 • 12379 просмотра
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 60894 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 99948 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 81971 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Флорида
Запорожская область
Европа
Реклама
УНН Lite
Пять безумных премьер, которые невозможно пропустить: что посмотреть этой зимойVideo29 ноября, 16:59 • 60894 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 50009 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 66413 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 85394 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 116654 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
The New York Times
FIFA (серия видеоигр)
Отопление

"Мы здесь, потому что знаем, если мы опустим руки, хаос победит": Генпрокурор Кравченко отметил работу прокуроров

Киев • УНН

 • 194 просмотра

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко поздравил работников прокуратуры, отметив их роль в воюющей стране. Он подчеркнул, что их работа – это сила, не требующая лишних жестов, и выразил благодарность за выдержку и честность.

"Мы здесь, потому что знаем, если мы опустим руки, хаос победит": Генпрокурор Кравченко отметил работу прокуроров

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в поздравлении ко Дню сотрудников прокуратуры Украины указал, что работа прокуроров - это "о силе, которая не требует лишних жестов", поблагодарил коллег за выдержку и подчеркнул, что "мы здесь, потому что знаем, если мы опустим руки, хаос победит", пишет УНН.

Детали

"Коллеги, это день не о торжествах. Это день о нашей службе. О том, что не видно из новостей, не попадает в отчеты и не измеряется статистикой. Ежедневно вы касаетесь человеческой боли. Ежедневно принимаете решения, от которых зависит доверие людей к государству. И делаете это в воюющей стране. В то время, когда любая ошибка стоит слишком дорого", - указал Генпрокурор в поздравлении.

Я часто думаю о том, что держит нас в прокуратуре все эти годы. Точно не комфорт, не стабильность, не покой. Мы здесь, потому что знаем, если мы опустим руки, хаос победит. Я хочу сказать вам одну простую вещь. Именно вы держите систему, а я держусь за вас

- подчеркнул Кравченко.


Генпрокурор заявил: "Сегодня среди нас нет тех, кто оставил кабинеты и ушел на войну. Они сделали выбор, который не требует комментариев. Их поступок говорит громче любых речей. К сожалению, есть те, кого мы больше не увидим".

"И когда я думаю о них, я понимаю. Мы не имеем права работать как-нибудь. Мы должны работать так, как они жили. Честно, без страха, без полутонов", - отметил Кравченко.

Генпрокурор подчеркнул, что "наша работа – это не о громких словах. Это о тишине, в которой принимаются решения. О холодном уме в горячие моменты. О способности стоять, когда другие отходят в сторону. О силе, которая не требует лишних жестов".

Я знаю, как иногда сложно. Знаю, насколько непростые дела вам достаются. Знаю, что многое из того, что вы делаете, никто не увидит, не похвалит и не оценит. Но я вижу и знаю. Я хочу, чтобы в этой системе каждый, кто каждое утро открывает двери прокуратуры, знал. Я рядом, и я отвечаю за общую линию, которую мы держим. Не вы отдельно, не я отдельно, а мы вместе. Я никогда не обещал вам легкого пути. И сегодня не буду это делать. Но я обещаю быть там, где трудно. Быть тем, кто не отступит. И требовать ровно столько, сколько требую от себя

- подчеркнул Кравченко.

По его словам, "наша украинская прокуратура меняется не словами, а характером людей, которые в ней работают". "Мы не вернемся к старым временам. Мы не дадим себя использовать. Мы не будем инструментом. Мы – государственная опора, которая стоит ровно даже когда вокруг шторм. И я хочу, чтобы каждый, кто работает в прокуратуре сегодня, на секунду остановился и почувствовал – именно вы – часть силы, которая держит нашу страну", - указал Генпрокурор.

"Коллеги, спасибо вам за выдержку. За ваш характер, за честность в мелочах и в больших решениях. За то, что не опускаете глаз, когда говорите "Служу украинскому народу". Пусть этот день будет напоминанием не о профессии, а о вашем пути, который вы выбрали, и о том, что мы идем по нему вместе. С праздником нас!" - подытожил Кравченко.

День работников прокуратуры Украины, Всемирный день борьбы со СПИДом и День "Надень платье": что еще отмечают 1 декабря01.12.25, 06:30 • 2078 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоПолитика
Военное положение
Война в Украине
Руслан Кравченко
Украина