"Мы здесь, потому что знаем, если мы опустим руки, хаос победит": Генпрокурор Кравченко отметил работу прокуроров

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в поздравлении ко Дню сотрудников прокуратуры Украины указал, что работа прокуроров - это "о силе, которая не требует лишних жестов", поблагодарил коллег за выдержку и подчеркнул, что "мы здесь, потому что знаем, если мы опустим руки, хаос победит", пишет УНН.

Детали

"Коллеги, это день не о торжествах. Это день о нашей службе. О том, что не видно из новостей, не попадает в отчеты и не измеряется статистикой. Ежедневно вы касаетесь человеческой боли. Ежедневно принимаете решения, от которых зависит доверие людей к государству. И делаете это в воюющей стране. В то время, когда любая ошибка стоит слишком дорого", - указал Генпрокурор в поздравлении.

Я часто думаю о том, что держит нас в прокуратуре все эти годы. Точно не комфорт, не стабильность, не покой. Мы здесь, потому что знаем, если мы опустим руки, хаос победит. Я хочу сказать вам одну простую вещь. Именно вы держите систему, а я держусь за вас - подчеркнул Кравченко.





Генпрокурор заявил: "Сегодня среди нас нет тех, кто оставил кабинеты и ушел на войну. Они сделали выбор, который не требует комментариев. Их поступок говорит громче любых речей. К сожалению, есть те, кого мы больше не увидим".

"И когда я думаю о них, я понимаю. Мы не имеем права работать как-нибудь. Мы должны работать так, как они жили. Честно, без страха, без полутонов", - отметил Кравченко.

Генпрокурор подчеркнул, что "наша работа – это не о громких словах. Это о тишине, в которой принимаются решения. О холодном уме в горячие моменты. О способности стоять, когда другие отходят в сторону. О силе, которая не требует лишних жестов".

Я знаю, как иногда сложно. Знаю, насколько непростые дела вам достаются. Знаю, что многое из того, что вы делаете, никто не увидит, не похвалит и не оценит. Но я вижу и знаю. Я хочу, чтобы в этой системе каждый, кто каждое утро открывает двери прокуратуры, знал. Я рядом, и я отвечаю за общую линию, которую мы держим. Не вы отдельно, не я отдельно, а мы вместе. Я никогда не обещал вам легкого пути. И сегодня не буду это делать. Но я обещаю быть там, где трудно. Быть тем, кто не отступит. И требовать ровно столько, сколько требую от себя - подчеркнул Кравченко.

По его словам, "наша украинская прокуратура меняется не словами, а характером людей, которые в ней работают". "Мы не вернемся к старым временам. Мы не дадим себя использовать. Мы не будем инструментом. Мы – государственная опора, которая стоит ровно даже когда вокруг шторм. И я хочу, чтобы каждый, кто работает в прокуратуре сегодня, на секунду остановился и почувствовал – именно вы – часть силы, которая держит нашу страну", - указал Генпрокурор.

"Коллеги, спасибо вам за выдержку. За ваш характер, за честность в мелочах и в больших решениях. За то, что не опускаете глаз, когда говорите "Служу украинскому народу". Пусть этот день будет напоминанием не о профессии, а о вашем пути, который вы выбрали, и о том, что мы идем по нему вместе. С праздником нас!" - подытожил Кравченко.

День работников прокуратуры Украины, Всемирный день борьбы со СПИДом и День "Надень платье": что еще отмечают 1 декабря