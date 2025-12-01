"Ми тут, бо знаємо, якщо ми опустимо руки, хаос переможе": Генпрокурор Кравченко відзначив роботу прокурорів

$42.270.07
ukenru
Ексклюзив
07:43 • 3758 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
07:28 • 4124 перегляди
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
06:00 • 12863 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
30 листопада, 18:02 • 31190 перегляди
Делегації США та України обговорюють графік виборів та обмін територіями - WSJ
30 листопада, 15:17 • 44414 перегляди
Українська делегація прибула на місце переговорів у МаяміVideo
30 листопада, 11:44 • 39474 перегляди
Оксана Маркарова стала радницею президента з питань відбудови та інвестицій
30 листопада, 10:20 • 40720 перегляди
Україна вводить синхронні із США санкції проти російської енергетики під ударом "лукойл" та "роснєфть" – Зеленський
30 листопада, 07:27 • 38073 перегляди
ППО України перехопила більшість БпЛА під час нічної атаки: знищено та подавлено 104 ворожі дрониPhoto
29 листопада, 18:27 • 36293 перегляди
Чекаю від делегації в США результатів, у них є необхідні директиви - ЗеленськийVideo
29 листопада, 17:13 • 42889 перегляди
30 листопада в Україні діятимуть відключення і обмеження електроенергії: опубліковані графіки
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Жодних дедлайнів для жодної зі сторін: Трамп прокоментував переговори щодо "мирної угоди"30 листопада, 22:55 • 11806 перегляди
Президент Польщі відмовився від зустрічі з Орбаном: з'явилась реакція МЗС УкраїниPhoto30 листопада, 23:58 • 15631 перегляди
Українські воїни зірвали спробу росіян підняти "триколор" над будівлею у ВовчанськуVideo1 грудня, 02:12 • 11859 перегляди
Переговори у Флориді: питання гарантій безпеки для Києва лишилося невирішеним - WSJ02:45 • 19043 перегляди
НАТО розглядає можливість превентивного удару по росії - Financial Times03:12 • 5886 перегляди
Публікації
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
07:43 • 3768 перегляди
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня06:00 • 12872 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 61256 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 100206 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 82207 перегляди
УНН Lite
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 61256 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 50158 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 66577 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 85540 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 116790 перегляди
"Ми тут, бо знаємо, якщо ми опустимо руки, хаос переможе": Генпрокурор Кравченко відзначив роботу прокурорів

Київ • УНН

 • 340 перегляди

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко привітав працівників прокуратури, наголосивши на їхній ролі у воюючій країні. Він підкреслив, що їхня робота – це сила, яка не потребує зайвих жестів, і висловив вдячність за витримку та чесність.

"Ми тут, бо знаємо, якщо ми опустимо руки, хаос переможе": Генпрокурор Кравченко відзначив роботу прокурорів

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко у привітанні до Дня працівників прокуратури України вказав, що робота прокурорів - це "про силу, яка не потребує зайвих жестів", подякував колегам за витримку, і наголосив, що "ми тут, бо знаємо, якщо ми опустимо руки, хаос переможе", пише УНН.

Деталі

"Колеги, це день не про урочистості. Це день про нашу службу. Про те, що не видно з новин, не потрапляють звіти і не вимірюються статистикою. Щодня ви торкаєтесь людського болю. Щодня приймаєте рішення, від яких залежить довіра людей до держави. І робите це в країні, що воює. У час, коли будь-яка помилка коштує надто дорого", - вказав Генпрокурор у привітанні.

Я часто думаю про те, що тримає нас у прокуратурі всі ці роки. Точно не комфорт, не стабільність, не спокій. Ми тут, бо знаємо, якщо ми опустимо руки, хаос переможе. Я хочу сказати вам одну просту річ. Саме ви тримаєте систему, а я тримаюсь за вас 

- наголосив Кравченко.


Генпрокурор заявив: "Сьогодні серед нас немає тих, хто залишив кабінети і пішов на війну. Вони зробили вибір, який не потребує коментарів. Їх вчинок говорить гучніше за будь-які промови. На жаль, є ті, кого ми більше не побачимо".

"І коли я думаю про них, я розумію. Ми не маємо права працювати якось. Ми маємо працювати так, як вони жили. Чесно, без страху, без напівтонів", - зазначив Кравченко.

Генпрокурор наголосив, що "наша робота – це не про гучні слова. Це про тишу, у якій приймаються рішення. Про холодний розум у гарячі моменти. Про здатність стояти, коли інші відходять у бік. Про силу, яка не потребує зайвих жестів".

Я знаю, як інколи складно. Знаю, наскільки непрості справи вам дістаються. Знаю, що багато з того, що ви робите, ніхто не побачить, не похвалить і не оцінить. Але я бачу і знаю. Я хочу, щоб у цій системі кожен, хто щоранку відкриває двері прокуратури знав. Я поруч і я відповідаю за спільну лінію, яку ми тримаємо. Не ви окремо, не я окремо, а ми разом. Я ніколи не обіцяв вам легкого шляху. І сьогодні не буду це робити. Але я обіцяю бути там, де важко. Бути тим, хто не відступить. І вимагати рівно стільки, скільки вимагаю від себе

- підкреслив Кравченко.

З його слів, "наша українська прокуратура змінюється не словами, а характером людей, які в ній працюють". "Ми не повернемось до старих часів. Ми не дамо себе використати. Ми не будемо інструментом. Ми – державна опора, яка стоїть рівно навіть коли навколо шторму. І я хочу, щоб кожен, хто працює в прокуратурі сьогодні, на секунду зупинився і відчув – саме ви – частина сили, яка тримає нашу країну", - вказав Генпрокурор.

"Колеги, дякую вам за витримку. За ваш характер, за чесність у дрібницях і у великих рішеннях. За те, що не пускаєте очей, коли говорите "Служу українському народові". Нехай цей день буде нагадуванням не про професію, а про ваш шлях, який ви обрали, і про те, що ми йдемо ним разом. Зі святом нас!" - підсумував Кравченко.

День працівників прокуратури України, Всесвітній день боротьби зі СНІДом та День "Вдягни сукню": що ще відзначають 1 грудня

Юлія Шрамко

СуспільствоПолітика
Воєнний стан
Війна в Україні
Руслан Кравченко
Україна