"Ми тут, бо знаємо, якщо ми опустимо руки, хаос переможе": Генпрокурор Кравченко відзначив роботу прокурорів

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко у привітанні до Дня працівників прокуратури України вказав, що робота прокурорів - це "про силу, яка не потребує зайвих жестів", подякував колегам за витримку, і наголосив, що "ми тут, бо знаємо, якщо ми опустимо руки, хаос переможе", пише УНН.

Деталі

"Колеги, це день не про урочистості. Це день про нашу службу. Про те, що не видно з новин, не потрапляють звіти і не вимірюються статистикою. Щодня ви торкаєтесь людського болю. Щодня приймаєте рішення, від яких залежить довіра людей до держави. І робите це в країні, що воює. У час, коли будь-яка помилка коштує надто дорого", - вказав Генпрокурор у привітанні.

Я часто думаю про те, що тримає нас у прокуратурі всі ці роки. Точно не комфорт, не стабільність, не спокій. Ми тут, бо знаємо, якщо ми опустимо руки, хаос переможе. Я хочу сказати вам одну просту річ. Саме ви тримаєте систему, а я тримаюсь за вас - наголосив Кравченко.





Генпрокурор заявив: "Сьогодні серед нас немає тих, хто залишив кабінети і пішов на війну. Вони зробили вибір, який не потребує коментарів. Їх вчинок говорить гучніше за будь-які промови. На жаль, є ті, кого ми більше не побачимо".

"І коли я думаю про них, я розумію. Ми не маємо права працювати якось. Ми маємо працювати так, як вони жили. Чесно, без страху, без напівтонів", - зазначив Кравченко.

Генпрокурор наголосив, що "наша робота – це не про гучні слова. Це про тишу, у якій приймаються рішення. Про холодний розум у гарячі моменти. Про здатність стояти, коли інші відходять у бік. Про силу, яка не потребує зайвих жестів".

Я знаю, як інколи складно. Знаю, наскільки непрості справи вам дістаються. Знаю, що багато з того, що ви робите, ніхто не побачить, не похвалить і не оцінить. Але я бачу і знаю. Я хочу, щоб у цій системі кожен, хто щоранку відкриває двері прокуратури знав. Я поруч і я відповідаю за спільну лінію, яку ми тримаємо. Не ви окремо, не я окремо, а ми разом. Я ніколи не обіцяв вам легкого шляху. І сьогодні не буду це робити. Але я обіцяю бути там, де важко. Бути тим, хто не відступить. І вимагати рівно стільки, скільки вимагаю від себе - підкреслив Кравченко.

З його слів, "наша українська прокуратура змінюється не словами, а характером людей, які в ній працюють". "Ми не повернемось до старих часів. Ми не дамо себе використати. Ми не будемо інструментом. Ми – державна опора, яка стоїть рівно навіть коли навколо шторму. І я хочу, щоб кожен, хто працює в прокуратурі сьогодні, на секунду зупинився і відчув – саме ви – частина сили, яка тримає нашу країну", - вказав Генпрокурор.

"Колеги, дякую вам за витримку. За ваш характер, за чесність у дрібницях і у великих рішеннях. За те, що не пускаєте очей, коли говорите "Служу українському народові". Нехай цей день буде нагадуванням не про професію, а про ваш шлях, який ви обрали, і про те, що ми йдемо ним разом. Зі святом нас!" - підсумував Кравченко.

