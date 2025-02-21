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«Мы вступаем в новую эру»: Макрон допускает увеличение военных расходов Франции до 5% ВВП

Киев  •  УНН

 • 1291 просмотра

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Президент Франции обсуждает возможность повышения оборонных расходов с 2,1% до 5% ВВП в случае ослабления поддержки НАТО со стороны США. Макрон также заявил о готовности направить силы для поддержания мира в Украине после его достижения.

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает за увеличение военных расходов страны с 2,1% до 5% ВВП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на France Inter.

Детали

Отмечается, что такая возможность рассматривается в случае, если США решат "больше не защищать Европу через НАТО".

"Риск есть. Мы вступаем во время, когда нам придется . инвестировать еще больше, как во Франции, так и в Европе, чтобы укрепить нашу оборону и безопасность", - цитирует издание Макрона.

В то же время, по его словам, он не знает, "является ли 5% правильной цифрой для Франции, но в любом случае нам придется повышать".

Мы вступаем в новую эру, когда каждый из нас должен спросить себя, что мы можем сделать для французской нации и республики

- сказал Макрон.

Он также сообщил, что не намерен вводить войска в Украину.

"Вместо этого мы рассматриваем отправку сил для обеспечения мира после того, как он будет достигнут", - резюмировал президент Франции.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером Франции Эмманюэлем Макроном. По его словам, разговор был "длительным и очень предметным".

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Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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