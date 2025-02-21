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"Ми вступаємо в нову еру": Макрон допускає збільшення військових витрат Франції до 5% ВВП

"Ми вступаємо в нову еру": Макрон допускає збільшення військових витрат Франції до 5% ВВП

Київ • УНН

 • 28158 перегляди

Президент Франції обговорює можливість підвищення оборонних витрат з 2,1% до 5% ВВП у разі послаблення підтримки НАТО з боку США. Макрон також заявив про готовність надіслати сили для підтримки миру в Україні після його досягнення.

Президент Франції Еммануель Макрон виступає за збільшення військових витрат країни з 2,1% до 5% ВВП. Про це повідомляє УНН із посиланням на France Inter.

Деталі

Зазначається, що така можливість розглядається у випадку, якщо США вирішать "більше не захищати Європу через НАТО".

"Ризик є. Ми вступаємо в час, коли нам доведеться ... інвестувати ще більше, як у Франції, так і в Європі, щоб зміцнити нашу оборону та безпеку", - цитує видання Макрона.

Водночас, за його словами, він не знає, "чи 5% є правильною цифрою для Франції, але в будь-якому випадку нам доведеться підвищувати".

Ми вступаємо в нову еру, коли кожен з нас повинен запитати себе, що ми можемо зробити для французької нації та республіки

- сказав Макрон.

Він також повідомив, що не має наміру вводити війська в Україну.

"Натомість ми розглядаємо надсилання сил для гарантування миру після того, як він буде досягнутий", - резюмував президент Франції.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Франції Емманюелем Макроном. За його словами, розмова була "тривалою та дуже предметною".

Макрон зробив гучну заяву про росію і право України на вступ до ЄС і НАТО20.02.25, 21:47 • 54389 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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