"Ми вступаємо в нову еру": Макрон допускає збільшення військових витрат Франції до 5% ВВП

Президент Франції Еммануель Макрон виступає за збільшення військових витрат країни з 2,1% до 5% ВВП. Про це повідомляє УНН із посиланням на France Inter.

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Зазначається, що така можливість розглядається у випадку, якщо США вирішать "більше не захищати Європу через НАТО".

"Ризик є. Ми вступаємо в час, коли нам доведеться ... інвестувати ще більше, як у Франції, так і в Європі, щоб зміцнити нашу оборону та безпеку", - цитує видання Макрона.

Водночас, за його словами, він не знає, "чи 5% є правильною цифрою для Франції, але в будь-якому випадку нам доведеться підвищувати".

Ми вступаємо в нову еру, коли кожен з нас повинен запитати себе, що ми можемо зробити для французької нації та республіки