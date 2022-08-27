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"Мы встревожены возможным визитом МАГАТЭ, потому что россияне устроят провокации" - работники ЗАЭС об обстановке на станции

Киев • УНН

 • 123462 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Работники Запорожской АЭС на условиях анонимности рассказали изданию The Telegraph, что на атомной станции царит атмосфера страха, а работников постоянно пытают. Кроме того, есть опасения провокаций со стороны оккупантов в случае визита МАГАТЭ. Об этом информирует УНН.

"Мы встревожены возможным визитом МАГАТЭ, потому что россияне устроят провокации" - работники ЗАЭС об обстановке на станции

Цитата

"Мы встревожены возможным визитом представителей МАГАТЭ, потому что россияне устроят провокации, а затем обвинят в этом Украину. Кажется, именно это они и планируют сделать. Во время визита МАГАТЭ они планируют сократить до минимума присутствие нашего персонала и поставить нескольких их представителей в каждой комнате центра управления, которые будут громко кричать, что очень ждали "освобождения" от режима в Киеве", – рассказал изданию инженер атомной станции.

Он добавил, что хоть российская армия слаба, но фсб работает хорошо. Один из их методов – это забирать работников центра управления в подвал и пытать.

"Люди, которые возвращаются после этих подвальных "разговоров", вообще ничего не говорят. Не удивительно, если во время миссии они вдруг начнут говорить о том, что им приказали", - указал он.

Детали

Трое сотрудников ЗАЭС, недавно сбежавших, рассказали изданию, что военные рф сократили количество работников на станции до опасно малого количества, а также ограничили передвижение, усложняя выполнение работы. Регулярные учения были отменены по приказу российских командиров, желавших сократить количество гражданских на станции.

"Такое ощущение, будто мы в тюрьме строгого режима с постоянным психологическим давлением, без какого-либо контакта с семьями, потому что они перерезали все каналы связи и запретили мобильные телефоны. Мы не можем следить за активным оборудованием станции, потому что они запретили передвигаться по территории ночью. Они разместили свою технику в турбинных залах и запретили там проход. Это привело к постоянным конфликтам между работниками и солдатами рф", – рассказал работник ЗАЭС.

Напомним

Советница министра энергетики Украины Лана Зеркаль сообщила, миссия МАГАТЭ должна посетить захваченную оккупантами Запорожскую АЭС на следующей неделе.

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