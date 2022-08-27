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"Ми стривожені можливим візитом МАГАТЕ, тому що росіяни влаштують провокації" - працівники ЗАЕС про ситуацію на станції

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. Працівники Запорізької АЕС на умовах анонімності розповіли виданню The Telegraph, що на атомній станції панує атмосфера страху, а працівників постійно катують. Окрім того, є побовання провокацій з боку окупантів в разі візиту МАГАТЕ. Про це інформує УНН.

"Ми стривожені можливим візитом МАГАТЕ, тому що росіяни влаштують провокації" - працівники ЗАЕС про ситуацію на станції

Цитата

"Ми стривожені можливим візитом представників МАГАТЕ, тому що росіяни влаштують провокації, а потім звинуватять у цьому Україну. Здається, саме це вони й планують зробити. Під час візиту МАГАТЕ вони планують скоротити до мінімуму присутність нашого персоналу і поставити кількох їхніх представників у кожній кімнаті центру управління, які будуть гучно кричати, що дуже чекали "визволення" від режиму в Києві", – розповів виданню інженер атомної станції.

Він додав, що хоч російська армія слабка, але фсб працює добре. Один з їх методів – це забирати працівників центру управління до підвалу та катувати.

"Люди, які повертаються після цих підвальних "розмов", взагалі нічого не говорять. Не дивно, якщо під час місії вони раптом почнуть говорити про те, що їм наказали", - зазначи він.

Деталі

Троє співробітників ЗАЕС, які нещодавно втекли, розповіли виданню, що військові рф скоротили кількість працівників на станції до небезпечно малої кількості, а також обмежили пересування, ускладнюючи виконання роботи. Регулярні навчання були скасовані за наказом російських командирів, які хотіли скоротити кількість цивільних на станції.

"Таке відчуття, ніби ми у в’язниці строгого режиму з постійним психологічним тиском, без будь-якого контакту з сім’ями, тому що вони перерізали усі канали зв’язку і заборонили мобільні телефони. Ми не можемо стежити за активним обладнанням станції, тому що вони заборонили пересуватися територією вночі. Вони розмістили свою техніку в турбінних залах і заборонили там прохід. Це призвело до постійних конфліктів між працівниками і солдатами росії", – розповів працівник ЗАЕС.

Нагадаємо

Радниця міністра енергетики України Лана Зеркаль повідомила, місія МАГАТЕ має відвідати захоплену окупантами Запорізьку АЕС наступного тижня.

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