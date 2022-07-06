Мы продолжим работать: Борис Джонсон откинул призывы уйти в отставку

Детали

Джонсон сделал это заявление в парламенте в ответ на вопрос депутата от его собственной партии, который спросил, есть ли у премьер-министра какие-либо обстоятельства, при которых он должен уйти в отставку.

"Очевидно, что если бы были обстоятельства, при которых я бы чувствовал, что правительство не может действовать и выполнять данный нам мандат, или если бы я чувствовал, например, что наше желание поддержать Украинский народ уменьшилось... тогда я бы это сделал ", – заявил Джонсон в парламенте.

"Но, честно говоря, работа премьер-министра в тяжелых обстоятельствах, когда вам вручили колоссальный мандат, состоит в том, чтобы продолжать действовать, – сказал Джонсон. – И это то, что я собираюсь сделать".

Дэвид Дэвис, депутат-консерватор, ранее призвавший Джонсона уйти в отставку, заявил парламенту, что он снова просит Джонсона: "Сделать благородное дело, поставить интересы нации выше своих собственных интересов и прежде всего потому, что становится невозможным для правительства выполнять свое работу".

Джонсон сказал, что не считает, что его пребывание в должности премьер-министра противоречит национальным интересам.

"Я очень благодарен ему за мысль, которую он снова выразил. Я просто не мог не согласиться с ним больше", - сказал Джонсон.

Контекст

Власть Джонсона пошатнулись после отставки во вторник главы казначейства Риши Сунака и министра здравоохранения Саджида Джавида. Два ключевых политики в кабинете министров отвечали за решение двух самых серьезных проблем, стоящих перед Великобританией — кризиса стоимости жизни и продолжающейся пандемии COVID-19.

Бим Афолами также покинул пост вице-председателя Консервативной партии во вторник.

Многих также беспокоит способность ослабленного Джонсона управлять страной в условиях роста экономической и социальной напряженности.

За последние несколько месяцев Джонсон был оштрафован полицией и раскритикован отчетом, потому что нарушил ограничения COVID-19.

Оппоненты Джонсона по партии надеются, что другие министры кабинета последуют за Сунаком и Джавидом, хотя пока другие чиновники, включая министра иностранных дел Лиз Трасс, министра обороны Бена Воллеса и министра внутренних дел Прити Патель, остаются на своих местах.

Оппоненты также пытаются добиться еще одного вотума недоверия премьер-министру. Существующие правила требуют 12 месяцев между такими голосованиями, но правила устанавливаются партийным комитетом и могут быть изменены. Выборы исполнительного директора этого комитета должны пройти в ближайшие несколько недель.