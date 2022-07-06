Мы продолжим работать: Борис Джонсон откинул призывы уйти в отставку

ukru
13:44 • 4632 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:08 • 19178 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 40444 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 50350 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 83859 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 115547 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 125102 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112707 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141778 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139942 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 81153 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 71349 просмотра
Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

15 марта, 04:53 • 39014 просмотра
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 35402 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 84749 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 83859 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 84749 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 241138 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 270957 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 207798 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 18115 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 115547 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103696 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121432 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123834 просмотра
Актуальное
Мы продолжим работать: Борис Джонсон откинул призывы уйти в отставку

Мы продолжим работать: Борис Джонсон откинул призывы уйти в отставку

Киев • УНН

 • 143668 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон откинул призывы к нему уйти в отставку в среду, заявив законодателям, что он «продолжит работать» после волны отставок своего правительства, в том числе двух ключевых министров. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters и АР.

Детали

Джонсон сделал это заявление в парламенте в ответ на вопрос депутата от его собственной партии, который спросил, есть ли у премьер-министра какие-либо обстоятельства, при которых он должен уйти в отставку.

"Очевидно, что если бы были обстоятельства, при которых я бы чувствовал, что правительство не может действовать и выполнять данный нам мандат, или если бы я чувствовал, например, что наше желание поддержать Украинский народ уменьшилось... тогда я бы это сделал ", – заявил Джонсон в парламенте.

"Но, честно говоря, работа премьер-министра в тяжелых обстоятельствах, когда вам вручили колоссальный мандат, состоит в том, чтобы продолжать действовать, – сказал Джонсон. – И это то, что я собираюсь сделать".

Дэвид Дэвис, депутат-консерватор, ранее призвавший Джонсона уйти в отставку, заявил парламенту, что он снова просит Джонсона: "Сделать благородное дело, поставить интересы нации выше своих собственных интересов и прежде всего потому, что становится невозможным для правительства выполнять свое работу".

Джонсон сказал, что не считает, что его пребывание в должности премьер-министра противоречит национальным интересам.

"Я очень благодарен ему за мысль, которую он снова выразил. Я просто не мог не согласиться с ним больше", - сказал Джонсон.

Контекст

Власть Джонсона пошатнулись после отставки во вторник главы казначейства Риши Сунака и министра здравоохранения Саджида Джавида. Два ключевых политики в кабинете министров отвечали за решение двух самых серьезных проблем, стоящих перед Великобританией — кризиса стоимости жизни и продолжающейся пандемии COVID-19.

Бим Афолами также покинул пост вице-председателя Консервативной партии во вторник.

Многих также беспокоит способность ослабленного Джонсона управлять страной в условиях роста экономической и социальной напряженности.

За последние несколько месяцев Джонсон был оштрафован полицией и раскритикован отчетом, потому что нарушил ограничения COVID-19.

Оппоненты Джонсона по партии надеются, что другие министры кабинета последуют за Сунаком и Джавидом, хотя пока другие чиновники, включая министра иностранных дел Лиз Трасс, министра обороны Бена Воллеса и министра внутренних дел Прити Патель, остаются на своих местах.

Оппоненты также пытаются добиться еще одного вотума недоверия премьер-министру. Существующие правила требуют 12 месяцев между такими голосованиями, но правила устанавливаются партийным комитетом и могут быть изменены. Выборы исполнительного директора этого комитета должны пройти в ближайшие несколько недель.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы